Daniel Lévi : de quelle maladie était atteint le chanteur ?

Samedi 6 août, le chanteur Daniel Lévi, qui interprétait Moïse dans la comédie musicale "Les Dix Commandements" est mort des suites d'un cancer du côlon. Il avait révélé être atteint de cette maladie en 2019.

[Mis à jour le 7 août 2022 à 12h25] Le chanteur Daniel Lévi, connu, entre autres, pour avoir incarné Moïse dans la comédie musicale "Les Dix Commandements", est mort, samedi 6 août, à l'âge de 60 ans. Il avait interprété le tube L'Envie d'aimer et la chanson Ce rêve bleu dans le film Disney, Aladdin. En 2019, Daniel Lévi avait annoncé être atteint d'un cancer du côlon ainsi que d'une occlusion intestinale et d'une septicémie. Il avait été hospitalisé pour son cancer en avril 2022. Sur la page officielle du chanteur, sa femme, Sandrine Lévi, indiquait fin juillet que Daniel Lévi avait entamé un nouveau protocole de soins. Elle avait ensuite appelé à la prière pour son mari, le 4 août, en disant "le temps est compté". C'est également via ce compte Instagram que la date de l'enterrement de Daniel Lévi a été partagée. Il aura lieu au cimetière juif Saint-Pierre de Marseille, dimanche 7 août, à 14h30.

À l'annonce de la mort du chanteur, le présentateur Cyril Hanouna a réagi sur Twitter. Il regrette un "homme d'un immense talent et un exemple d'humilité. Il va nous manquer", ajoute-t-il en présentant ses condoléances à la famille du chanteur. Toujours sur Twitter, le présentateur Cyril Féraud a partagé une vidéo de lui chantant L'Envie d'aimer, avec Daniel Lévi dans l'émission La Boîte à secrets. La ministre de la Culture, Rima Abdul Malak, a, elle aussi, réagi, samedi 6 août, dans un tweet. Elle a présenté ses condoléances à la famille de Daniel Lévi, tout en rappelant les nombreuses causes pour lesquelles il était engagé : climat, lutte contre le racisme, soutien au Liban, solidarité envers les soignants...

Daniel Lévi et sa maladie, le combat contre le cancer

Depuis 2019, Daniel Lévi était atteint d'un cancer du côlon. Il avait fait le choix de parler de sa maladie afin de médiatiser sa lutte. En avril 2022, son compte Instagram officiel annonçait que le chanteur avait été "hospitalisé et opéré en urgence". Il était rentré chez lui et était depuis en convalescence. Le 15 juillet, il était indiqué qu'il était "encore fatigué", mais "pas du tout dans un état critique". Le chanteur avait entamé un nouveau protocole de soins, fin juillet. Cependant, au début du mois d'août, sa femme, Sandrine Lévi demandait : "Notre ami, le chanteur Daniel Lévi a plus que jamais besoin de nos prières pour guérir, maintenant ! Le temps est compté, mobilisons-nous et agissons immédiatement". Daniel Lévi est finalement mort à la suite de ce cancer, samedi 6 août. Sur Instagram, sa femme a informé que ses obsèques auront lieu dimanche 7 août 2022, au cimetière juif Saint Pierre de Marseille, à 14h30.

Daniel Lévi papa ? Quelle était sa famille ?

Daniel Lévi était père de trois enfants issu d'un premier mariage. Il avait indiqué, le 15 juillet 2022, sur Instagram, la naissance de sa dernière fille.

Daniel Lévi dans Mask Singer, sa dernière apparition à la TV ?

Daniel Lévi avait participé à la deuxième saison de Mask Singer sur TF1 à la fin de l'année 2020. Dissimulé sous le costume d'un robot, le chanteur avait pris la 2e place de la compétition. Il avait fait son retour en invité de la 3e saison au début de l'année 2022, chantant aux côtés du personnage de la banane interprété par Valérie Bègue.

Biographie courte de Daniel Levi

Daniel Lévi avait commencé sa carrière dans les années 1980. Son interprétation d'Aladdin dans la chanson Ce rêve bleu en fait une icône des années 90. En 2000, il se fait connaître du grand public avec la comédie musicale Les Dix Commandements, dans laquelle il interprète Moïse. Son titre, l'Envie d'Aimer, s'est vendu à plus d'un million d'exemplaires et a été repris par Céline Dion.