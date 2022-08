Daniel Lévi : de quoi est mort le chanteur des 10 commandements ?

Le chanteur Daniel Lévi, connu pour avoir incarné Moïse dans la comédie musicale "Les Dix Commandements", est mort, samedi 6 août. Il luttait depuis 2019 contre un cancer du côlon.

Selon une information, d'i24News, le chanteur Daniel Lévi, notamment connu pour avoir joué Moïse dans la comédie musicale Les Dix Commandements, est mort samedi 6 août 2022 à la suite d'un cancer du côlon, à 60 ans. Né le 26 août 1961 il était auteur-compositeur-interprète et pianiste. Il avait également chanté Ce rêve bleu dans le dessin animé Aladdin. Dans la comédie musicale Les Dix commandements, il incarnait Moïse et chantait l'Envie d'aimer. Jeudi 4 août, sa femme, Sandrine Aboukrat, appelait à "prier pour la guérison de son époux". En effet, Daniel Lévi souffrait d'un cancer du côlon depuis 2019. Le chanteur avait annoncé en avril 2019 être atteint d'un cancer du côlon en plus d'une occlusion intestinale et d'une septicémie.

Dans son message, sa femme précisait que le chanteur avait commencé un nouveau protocole de soins afin de combattre ce cancer. À l'annonce de sa mort, le présentateur Cyril Hanouna a réagi sur Twitter. Il regrette un "homme d'un immense talent et un exemple d'humilité. Il va nous manquer", ajoute-t-il en présentant ses condoléances à la famille du chanteur. Daniel Lévi était père de trois enfants issu d'un premier mariage. Il avait indiqué, le 15 juillet 2022, la naissance de sa dernière fille.

Daniel Lévi avait commencé sa carrière dans les années 1980. Son interprétation d'Aladdin dans la chanson Ce rêve bleu en fait une icône des années 90. En 2000, il se fait connaître du grand public avec la comédie musicale Les Dix Commandements, dans laquelle il interprète Moïse. Son titre, l'Envie d'Aimer, s'est vendu à plus d'un million d'exemplaires et a été repris par Céline Dion.