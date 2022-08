Lourdes Leon : qui est la fille de Madonna ?

LOURDES LEON. La fille de Madonna, Lourdes, a sorti mercredi 24 août son premier single, une chanson baptisée "Lock&Key".

Telle mère, telle fille : Lourdes Leon, la fille de Madonna, a publié mercredi 24 août son tout premier single, une chanson baptisée Lock & Key. Sous le pseudonyme Lolahol, la jeune femme a accompagnée ce titre d'un clip, visionné plus de 250 000 fois en 24 heures sur YouTube, sur la chaîne du label Chemical X Records. On découvre l'artiste déambuler dans les rues de la banlieue de New York, tenues à paillettes ou minimalistes. Le tout co-produit par l'artiste Eartheater.

Née le 14 octobre 1996, Lourdes Leon est la fille aînée de la popstar et du coach sportif cubain Carlos Leon. Après avoir fait ses débuts dans le mannequina, notamment pour Stella McCartney, elle a également travaillé pour de grands noms de la mode comme Marc Jacobs, Calvin Klein, Thierry Mugler ou Burberry. Multipliant les casquettes, c'est désormais à la musique que Lourdes Leon s'essaie.

"Je suis si fière de toi", a écrit Madonna en story Instagram, partageant la sortie de la chanson Lock & Key. "Ma mère insiste beaucoup pour que je réfléchisse aux raisons pour lesquelles je veux être connue, au-delà de mon physique", confiait la chanteuse au magazine Interview en octobre 2021. Et d'ajouter : "Elle m'a dit de faire attention et de réfléchir aux raisons pour lesquelles je voulais être connue (...) J'ai beaucoup pensé à ça récemment parce qu'en tant que 'mannequin', tu te reposes sur ton physique. Ça peut être très bouleversant et potentiellement causer beaucoup d'incertitudes. Bien sûr que tu ne seras pas la même toute ta vie."