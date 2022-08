Taylor Swift : ce que l'on sait de son nouvel album

TAYLOR SWIFT. Lors des MTV Video Music Awards, la chanteuse Taylor Swift a annoncé la sortie de son prochain album, à l'automne.

Deux ans après Evermore, Taylor Swift fait son retour dans les bacs. Lors de la cérémonie des MTV Video Music Awards, sur scène, la chanteuse a annoncé la sortie, à l'automne, d'un dixième et nouvel album : Midnights sortira le 21 octobre. "Midnights, les histoires de 13 nuits blanches éparpillées dans ma vie, sortira le 21 octobre. Rendez-vous à minuit", a-t-elle écrit, plus tard, sur les réseaux sociaux.

Et de détailler, dans une autre publication : "C'est un ensemble de musiques écrites au milieu de la nuit, un voyage entre cauchemars et rêves. Les sols que nous foulons et les démons que nous affrontons. Pour tous ceux d'entre nous qui ont hésité et décidé de garder les lanternes allumées et de continuer à chercher - en espérant que peut-être, quand l'horloge sonnera douze coups, nous nous rencontrerons", écrit encore la chanteuse.

L'album Midnights, dont la pochette a également été dévoilée sur les réseaux sociaux, comptera 13 morceaux, séparés en deux faces de disque. Pour en savoir plus, rendez-vous est donc pris à l'automne ! L'annonce de ce dixième album est par ailleurs un double événement pour Taylor Swift, qui a décroché aux MTV Video Music Awards le trophée de Vidéo de l'année pour le clip de All too well (Taylor's Version).