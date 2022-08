Arcade Fire : de quoi est accusé Win Butler, chanteur du groupe ?

WIN BUTLER. Selon le magazine américain Pitchfork, Win Butler, chanteur du groupe canadien Arcade Fire, est accusé de comportements sexuels déplacés par plusieurs victimes.

Quatre personnes accusent Win Butler de comportements sexuels déplacés. Le magazine américain Pitchfork révèle, dans une enquête parue le 27 août dernier, que le chanteur du groupe canadien Arcade Fire est mis en cause par trois femmes et une personne non binaire. Tous "considèrent que le chanteur a été déplacé compte tenu de l'écart d'âge et du contexte dans lequel les faits se sont produits", peut-on lire dans les colonnes du média. Les trois femmes, des fans du groupe qui ont souhaité rester anonymes, rapportent des faits qui se seraient déroulés entre 2016 et 2020, alors qu'elles étaient âgées de 18 à 23 ans.

Deux d'entre elles, que le chanteur aurait contacté sur la messagerie d'Instagram, évoquent "certaines poses et actes sexuels, des mots dits face caméra, des tenues ou des accessoires sexuels qu'il les poussait à acheter." L'une d'elle raconte au magazine la dépression qui a suivi cette relation et une tentative de suicide. La quatrième personne, décrite dans le journal comme non binaire, accuse Win Butler de l'avoir "agressée sexuellement à deux reprises en 2015, alors qu'elle avait 21 ans et qu'il en avait 34."

De son côté, toujours dans les colonnes de Pitchfork, le chanteur d'Arcade Fire nie les faits et assure que ces relations étaient "consenties." "Je n'ai jamais touché à une femme contre son gré, et toute insinuation en ce sens est tout simplement fausse. Même si ces relations ont toutes été consenties, je suis vraiment désolé pour celles et ceux que j'ai blessés par mon comportement", explique Win Butler, avant de conclure : "Je suis navré de ne pas avoir été plus conscient et plus à l'écoute de l'effet que j'ai sur les gens. J'ai merdé et, bien que ce ne soit pas une excuse, je vais continuer à regarder vers l'avant et à guérir ce qui peut l'être et à apprendre des expériences passées."