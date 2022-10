Michael Goldman : fils de Jean-Jacques Goldman, Star Academy... Qui est-il ?

GOLDMAN. Ce samedi 15 octobre, la Star Academy fait son grand retour sur TF1 avec, en directeur, Michael Goldman.

[Mis à jour le 15 octobre 2022 à 17h48] C'est le grand jour pour la Star Academy ! L'émission culte de TF1 fait son retour ce samedi 15 octobre 2022, dès 21h10. A la tête de cette nouvelle promo, un visage relativement méconnu du grand public, celui de Michael Goldman. Il est devenu, à 43 ans, le nouveau directeur de la Star Academy, qui fait son grand retour le 15 octobre sur TF1.

L'occasion de faire la connaissance de ce producteur à l'illustre père, Jean-Jacques Goldman. Relativement méconnu du grand public, Michael Goldman s'est fait un nom dans l'industrie musicale en créant en 2007 le label et plateforme de financement participatif réservée aux musiciens My Major Company, qui gère entre autres la carrière de Joyce Jonathan. Né le 24 juillet 1979 à Paris, il a également lancé la plateforme française de financement participatif Tipeee en 2013.

Parolier à ses heures, Michael Goldman s'était retrouvé au cœur d'une polémique à la sortie du controversé documentaire sur le Covid-19 Hold-up, fin 2020, sa plateforme ayant hébergé son financement. "J'assume tout ce qu'il y a sur ce site, du plus antisémite au moins antisémite, et du plus complotiste au moins complotiste", avait-il déclaré dans l'émission Complément d'enquête sur France 2 en 2021, prônant la liberté d'expression.

Alors accepter de devenir le nouveau directeur de la Star Academy n'a pas été une évidence pour Michael Goldman. "Pour être tout à fait honnête, j'ai hésité un moment à faire partie de cette aventure et j'ai dit oui en assistant au casting car les mômes m'ont fait craquer", confie-t-il au Parisien. Et de développer : "Aider les jeunes, c'est un truc familial, je suis d'une famille qui adore s'occuper des petits ! Ma mère et ma grande sœur sont psy pour enfants, mes autres sœurs sont pédiatres !"

Michael Goldman, fils de Jean-Jacques Goldman

En évoquant Michael Goldman, difficile de ne pas parler de son père, le chanteur Jean-Jacques Goldman. "J'ai l'habitude depuis que je suis né que l'on m'en parle (...) Cela fait partie de mon identité, c'est normal. Quant à mon père, il m'a félicité quand il a su que j'allais faire l'émission. Je ne suis pas sûr qu'il ait la télé mais la Star Ac, c'est une des seules émissions où il avait fait un peu de promotion donc il s'en souvenait bien", explique le producteur au Parisien avant sa rentrée à la Star Academy.

Michael est l'un des trois enfants de Jean-Jacques Goldman et de Catherine Morlet, avec qui le chanteur a été marié de 1975 à 1997. Il a deux soeurs, Caroline et Nina, nées en 1975 et 1985 et trois demi-soeurs, Maya, Kimi et Rose, nées en 2004, 2005 et 2007 de l'union de l'artiste et de Nathalie Thu Huong-Lagier.

Pourquoi Michael Goldman à la Star Academy ?

La désignation de Michael Goldman, producteur accompli, au poste de la nouvelle saison de la Star Academy sonnait comme une "évidence" selon une source proche du dossier interrogée par Le Parisien : "Il a 43 ans, il connaît le milieu de la musique comme sa poche, il est emballé par le projet, il a une belle gueule… Et puis le nom Goldman, ça va forcément aider, ne nous voilons pas la face !", ajoute la même source anonyme. Michael Goldman prendra donc la suite d'Alexia Laroche-Joubert (directrice de la Star Academy en 2001 et 2002, puis de 2005 à 2007), Nathalie André, Gérard Louvin et Armande Altaï.