"Michael Goldman : les autres enfants de Jean-Jacques Goldman"

GOLDMAN. Directeur de la promotion 2022 de la Star Academy, Michael Goldman, fils du chanteur Jean-Jacques Goldman, accompagne les élèves quotidiennement.

[Mis à jour le 09 novembre 2022 à 18h17] Son rôle est central à la Star Academy : quotidiennement, Michael Goldman, directeur de la promotion 2022 du télécrochet de TF1, accompagne, conseille et juge les élèves de cette saison. Il participe ainsi aux évaluations, aux primes et offre un retour avisé aux dix candidats encore en lice au château de Dammarie-les-Lys. A la tête du corps professoral, il a su conquérir le coeur des téléspectateurs de TF1, comme celui de ses élèves.

Pourtant, avant son entrée à la Star Academy, Michael Goldman était relativement méconnu du public, contrairement à son père, Jean-Jacques Goldman. Ce dernier, chanteur populaire, s'est marié en 1975 avec Catherine Morlet. Michael Goldman a une grande soeur, Caroline, née la même année, et une petite, née en 1985. Après son remariage en 2002, Jean-Jacques Goldman a à nouveau eu trois filles, Maya née en 2004, Kimi en 2005 et Rose en 2007. Michael Goldman a donc cinq sœurs et demi-sœurs.

Qui est Michael Goldman ? Portrait

Tous les jours, Michael Goldman encadre les nouveaux élèves de la Star Academy 2022. Il est devenu, à 43 ans, le nouveau directeur du château de Dammarie-les-Lys et a pris son rôle très à coeur dès ses débuts, avec les 13 candidats de cette promotion 2022.

L'occasion de faire la connaissance de ce producteur à l'illustre père, Jean-Jacques Goldman. Relativement méconnu du grand public, Michael Goldman s'est fait un nom dans l'industrie musicale en créant en 2007 le label et plateforme de financement participatif réservée aux musiciens My Major Company, qui gère entre autres la carrière de Joyce Jonathan. Né le 24 juillet 1979 à Paris, il a également lancé la plateforme française de financement participatif Tipeee en 2013.

Parolier à ses heures, Michael Goldman s'était retrouvé au cœur d'une polémique à la sortie du controversé documentaire sur le Covid-19 Hold-up, fin 2020, sa plateforme ayant hébergé son financement. "J'assume tout ce qu'il y a sur ce site, du plus antisémite au moins antisémite, et du plus complotiste au moins complotiste", avait-il déclaré dans l'émission Complément d'enquête sur France 2 en 2021, prônant la liberté d'expression.

Alors accepter de devenir le nouveau directeur de la Star Academy n'a pas été une évidence pour Michael Goldman. "Pour être tout à fait honnête, j'ai hésité un moment à faire partie de cette aventure et j'ai dit oui en assistant au casting car les mômes m'ont fait craquer", confie-t-il au Parisien. Et de développer : "Aider les jeunes, c'est un truc familial, je suis d'une famille qui adore s'occuper des petits ! Ma mère et ma grande sœur sont psy pour enfants, mes autres sœurs sont pédiatres !"

Michael Goldman, fils de Jean-Jacques Goldman

En évoquant Michael Goldman, difficile de ne pas parler de son père, le chanteur Jean-Jacques Goldman. "J'ai l'habitude depuis que je suis né que l'on m'en parle (...) Cela fait partie de mon identité, c'est normal. Quant à mon père, il m'a félicité quand il a su que j'allais faire l'émission. Je ne suis pas sûr qu'il ait la télé mais la Star Ac, c'est une des seules émissions où il avait fait un peu de promotion donc il s'en souvenait bien", explique le producteur au Parisien avant sa rentrée à la Star Academy.

Inutile de préciser que Jean-Jacques Goldman n'aura pas été totalement absent de ce premier prime, puisque Nikos n'a pu s'empêcher de faire une petite blague au directeur, qui confiait alors être incapable de faire ce que les élèves avaient fait durant cette première soirée. "Justement dans un instant, Michael Goldman reprend tous les tubes de son père !, a alors lancé le présentateur de TF1, tout sourire.

Qui est la mère de Michael Goldman ?

Si le père de Michael Goldman compte parmi les personnalités préférées des Français depuis de nombreuses années, sa mère est, elle, restée dans l'ombre durant toute la carrière de Jean-Jacques Goldman : il s'agit de Catherine Morlet, qui a partagé la vie de Jean-Jacques Goldman pendant deux ans. Le 7 juillet 1975, Jean-Jacques Goldman épouse Catherine Morlet. Ensemble, ils ont trois enfants, Caroline, née en 1975, Michael en 1979 et Nina en 1985. Le couple divorce en 1997 après 22 ans de mariage.

Pourquoi Michael Goldman à la Star Academy ?

La désignation de Michael Goldman, producteur accompli, au poste de la nouvelle saison de la Star Academy sonnait comme une "évidence" selon une source proche du dossier interrogée par Le Parisien : "Il a 43 ans, il connaît le milieu de la musique comme sa poche, il est emballé par le projet, il a une belle gueule… Et puis le nom Goldman, ça va forcément aider, ne nous voilons pas la face !", ajoute la même source anonyme.

Nikos Aliagas, qui reprend les commandes de la présentation de la Star Academy, se félicite lui de l'arrivée de ce nouveau visage. "Michael a fait son chemin tout seul, malgré le nom de son père et ça pour une raison parce qu'il aime la musique et découvrir des talents. Chaque mot compte. On l'a choisi parce qu'il n'a jamais demandé d'être là", a-t-il souligné sur le plateau de Quotidien vendredi 14 octobre 2022.

Michael Goldman prendra donc la suite d'Alexia Laroche-Joubert (directrice de la Star Academy en 2001 et 2002, puis de 2005 à 2007), Nathalie André, Gérard Louvin et Armande Altaï.

Combien gagne Michael Goldman à la Star Academy ?

A la Star Academy, Michael Goldman serait, selon une information de Voici, le mieux payé de tout le corps professoral. A en croire le magazine, le directeur de la promotion 2022 gagnerait en effet autour de 30 000 euros pour six semaines de compétition, soit... 5 000 euros par semaine. Il devancerait ainsi le professeur de danse, Yanis Marshall, avec 18 000 euros, Adeline Toniutti, professeure de chant, Laure Balon, prof d'expression scénique et Lucie Bernardioni, répétitrice, qui toucheraient toutes les trois les 6 000 euros. Pierre de Brauer, le professeur de théâtre, serait le moins bien payé avec un cachet de 3 600 euros.