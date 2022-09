Bilal Hassani victime de viol : ses révélations à TF1

BILAL HASSANI. Invité du Sept à Huit de TF1, Bilal Hassani confie avoir été violé au cours d'une soirée en 2019. On vous raconte ce qu'il se serait passé selon le chanteur.

Bilal Hassani est mis à l'honneur dans l'émission Sept à Huit, à 19h30 sur TF1, dimanche 11 septembre 2022. Le jeune homme est le portrait de la semaine de l'émission. Il rappelle qu'il souhaite passer outre la question de genre : "J'aime me dire que 'il' ou 'elle', c'est du pareil au même." Mais, face à Audrey Crespo-Mara, l'élément clé de l'interview sera assurément le récit d'une soirée de 2019 qui a viré au cauchemar : "C'était en 2019. Avec une personne de mon cercle, quelqu'un à qui je faisais confiance, on est parti en soirée. Je suis rentré de cette soirée avec lui. J'avais bu deux, trois verres, mais je ne ressentais pas ce qu'on ressent quand on boit deux, trois verres. J'étais clairement sous l'influence d'une substance que je n'avais pas voulu prendre."

Poursuivant son histoire, Bilal Hassani se souvient : "J'ai commencé à avoir des 'black outs', des moments où j'avais plus la mémoire. Je me réveillais et se passait ce qui peut se traduire comme une agression sexuelle. C'était un viol. Je m'étais réveillé le lendemain matin, il était dans mon lit. Je ne comprenais pas pourquoi. Et je me suis dit : 'Ne pose pas de questions, ne dis rien, avance, passe à autre chose'." Pour lui, aucun doute, il a été victime d'un viol. Mais le chanteur ne peut pas porter plainte. "Non, je ne pouvais pas. Je ne pouvais pas en parler en public. Et là, c'est la seule fois où je vais le faire", explique-t-il, face caméra.

Peu importe ce qu'il avait subi, le jeune homme ne voulait pas donner une occasion de plus à ses détracteurs de déchaîner leur haine contre lui : "Je n'avais pas envie de donner une nouvelle corde pour nourrir la haine que je reçois. En fait, ce qu'il se serait passé si j'avais porté plainte, ça se serait su assez vite, et ce serait devenu LE sujet." Ce témoignage saisissant ne manquera pas de rappeler que le sujet des violences sexuelles est plus que jamais toujours d'actualité.