Mort de Pnb Rock : qui était le rappeur assassiné ?

PNB ROCK. Le rappeur américain Pnb Rock a été tué par balle lundi 12 septembre dans un restaurant de Los Angeles. Il avait 30 ans.

[Mis à jour le 13 septembre 2022 à 11h35] Le rap US de nouveau endeuillé : le rappeur américain Pnb Rock est mort, assassiné, lundi 12 septembre 2022, dans un restaurant de Los Angeles. Rakim Hasheem Allen, plus connu sous le nom de Pnb Rock, est né le 9 décembre 1991. Originaire de Philadelphie, le rappeur s'est fait connaître en 2016 grâce à la chanson Selfish. Il a depuis collaboré avec de nombreux artistes comme Ed Sheeran, Chance the Rapper, Wiz Khalifa, 2 Chainz, Kodak Black ou encore Young Thug.

Écouté par plus de 5 millions de personnes par mois sur Spotify, Pnb Rock avait sorti deux albums, Catch These Vibes en 2017 et TrapStar Turnt PopStar en 2019. Il laisse derrière lui deux filles, Milan et Xuri, nées de sa relation avec Steph Sibounheuang.

Ce que l'on sait sur la mort de Pnb Rock

Âgé de 30 ans, l'artiste Pnb Rock dînait avec sa compagne, la mannequin Steph Sibounheuang, dans le restaurant Roscoe's Chicken and Waffles. Une localisation partagée par la jeune femme, quelques minutes plus tôt, sur Instagram. Selon le média américain TMZ, Pnb Rock aurait été victime d'un braquage qui a mal tourné. Le tireur, qui connaissait donc la position exacte du rappeur, est toujours en fuite.

La série noire des rappeurs américains

La disparition de Pnb Rock, tué par balle ce 12 septembre 2022 s'ajoute à la longue liste des rappeurs américains assassinés. Parmi les plus récents et marquants de ces dernières années, on notera les décès de XXXTentacion à seulement 20 ans, tué en 2018, Nipsey Hussel assassiné en 2019, Pop Smoke l'année suivante, ou encore Young Dolph en 2021.