"Mort de Coolio : les causes floues du décès du rappeur, ce que l'on sait"

COOLIO MORT. Le rappeur américain Coolio, mondialement célèbre pour le titre "Gangsta's Paradise", est mort mercredi 28 septembre, à 59 ans. Une enquête est ouverte pour déterminer des causes de son décès.

[Mise à jour le 30 septembre à 09h25] Avec son Gangsta's Paradise, il avait offert au hip-hop international l'une de ses chansons les plus célèbres : Coolio est mort mercredi 28 septembre 2022, à 59 ans. C'est son manager qui en a fait l'annonce à la presse américaine. Artis Leon Ivey Jr., de son vrai nom, a été retrouvé inconscient dans la salle de bain d'un ami, à Los Angeles, selon le témoignage d'une source interrogée par le tabloïd américain TMZ. Une enquête a été ouverte pour déterminer des circonstances du décès du rappeur.

Selon les premiers éléments révélés par TMZ, les secours, qui ont constatés le décès du rappeur sur place, évoqueraient un arrêt cardiaque pour expliquer le décès de Coolio. Toutefois, pour l'heure, aucune cause officielle du décès n'a été communiquée par les proches de l'artiste.

"Nous sommes attristés par la perte de notre cher ami et client Coolio, décédé cet après-midi. Il a touché le monde de son talent et il nous manquera profondément, a déclaré Sheila Finegan, sa manager chez Trinity Artists International, dans un communiqué diffusé par le site spécialisé Variety. Merci à tous ceux qui, dans le monde entier, ont écouté sa musique et à tous ceux qui nous ont tendu la main après son décès. Merci de penser et prier pour les proches de Coolio."

Quelles sont les causes de la mort de Coolio ?

La mort de Coolio a été rendue publique par le site spécialisé américain TMZ. Son manager, Jarez Posey, a indiqué que le rappeur s'était rendu chez un ami à Los Angeles (Etats-Unis), mercredi dans la journée. Lors de sa visite, il s'est rendu dans la salle de bain de cette maison, sans jamais en ressortir. Inquiète de ne pas le voir revenir, la personne chez qui il se trouvait, dont l'identité n'a pas été dévoilée, l'a alors découvert inanimé sur le sol. Malgré l'intervention des secours, Coolio est décédé sur place. Les causes de sa mort ne sont pour le moment pas connues. A l'arrivée des secours, qui émettent l'hypothèse d'un arrêt cardiaque, le rappeur était décédé.

Alors qu'une enquête a été ouverte pour déterminer des circonstances de ce décès, il apparaît, selon les premiers éléments rapportés par le site TMZ, qu'aucune drogue ou "matériel de consommation" de stupéfiant n'aient été retrouvés sur le lieu de la mort du rappeur. A ce stade, la piste criminelle semble elle aussi écartée, car aucun signe d'un tel acte ne semble avoir été perçu par les enquêteurs. Une autopsie va être effectuée sur le corps de la victime, ainsi qu'un test toxicologique pour tenter d'éclairer les raisons de ce décès brutal.

Les hommages à Coolio

Depuis l'annonce de la disparition du rappeur Coolio, c'est le rap mondial qui pleure l'un de ses visages les plus célèbres. "J'ai le cœur brisé suite au décès du talentueux artiste Coolio. Parti beaucoup trop tôt. Comme certains d'entre vous le savent, j'ai eu la chance de travailler avec lui sur Dangerous Minds en 1995. Il avait gagné un Grammy grâce à cette chanson brillante utilisée pour la bande-son, qui a largement contribué au succès du film à mon sens. J'ai le souvenir d'un homme extrêmement bienveillant. 30 ans plus tard, j'ai toujours des frissons lorsque j'entends cette chanson", écrit par exemple l'actrice américaine Michelle Pfeiffer, quand Ice Cube déplore "une triste nouvelle". Juicy J souligne la "légende" qu'était Coolio, quand MC Hammer écrit : "C'était l'un des mecs les plus gentils que j'ai rencontré de ma vie. Un vrai mec bien."

Le rappeur Coolio s'est donc principalement fait connaître grâce à son titre Gangsta's Paradise. Un tube sorti le 9 août 1995 qui l'a propulsé sur le devant la scène, vendu à plus de 6 millions d'exemplaires cette année là, le meilleur chiffre annuel. Adaptation de Pastime Paradise de Stevie Wonder, le morceau évoque la vie des gangsters. Des paroles sombres qui ont fait sa renommée mondiale et lui permettant de décrocher, en 1996, un Grammy Award dans la catégorie Meilleure performance Rap en solo.

Biographie de Coolio

Coolio, de son vrai nom Artis Leon Ivey, est né le 1er août 1963 à Compton, en Californie. C'est en 1994 qu'il se lance véritablement dans la musique avec la sortie de son premier album en solo, It takes a Thief. Mais c'est véritablement un an plus tard qu'il est placé sur le devant de la scène avec son titre planétaire "Gangsta's Paradise". S'en suit un deuxième album, du même nom, puis un troisième, My Soul, en 1997. Mais ce dernier n'atteint pas le succès escompté, signant la fin de la carrière du rappeur. Par la suite, il fait plusieurs apparitions à la TV en participant à des émissions britanniques de téléréalité, mais aussi aux Anges de la téléréalité, programme français, en 2011. Coolio a également eu quelques démêlés judiciaires, notamment le pillage d'un magasin de vêtements en 1997, l'agression de sa compagne de l'époque en 2013, ou encore la possession d'une arme à feu chargée et volée en 2016.

De 2004 à 2007, Coolio a été en couple avec Afida Turner, l'extravagante personnalité française de la téléréalité qui s'est faite connaître dans "Le loft" et qui avait fui aux Etats-Unis. De leur relation, très peu d'éléments ont fuité, si ce n'est qu'elle fut tumultueuse et entrecoupée de plusieurs ruptures, avant une fin définitive. Depuis, les deux se sont recroisés à plusieurs reprises, n'hésitant pas à le faire savoir sur les réseaux sociaux. Afida Turner a publié une photo avec Coolio sur son compte Instagram ce jeudi, après l'annonce de sa mort. "Mon dieu, Artis no ! Coolio ! Repose en paix" a-t-elle simplement écrit.

Et de raconter, dans les colonnes du Parisien : "Avec Artis, on était resté des amis très proches. On s'était encore vu en avril dernier à Miami, on avait fait une vidéo ensemble. Il habitait à Las Vegas mais à chaque fois qu'il passait à Miami, il m'appelait et me demandait de le rejoindre (...) On a fait des trucs en studio ensemble, on a enregistré une chanson (...) Il était encore extrêmement demandé, donnait des shows du mardi au vendredi dans le monde entier, je l'accompagnais parfois."

Qui ont été les femmes de Coolio ?

S'il s'est fait connaître grâce au tube Gangsta's Paradise, le rappeur Coolio a aussi beaucoup fait parler de lui pour sa vie privée. On l'a dit, l'artiste a été en couple avec Afida Turner dans les années 2000, mais aussi, avant elle, avec Josefa Salinas, qu'il avait épousé en 1996 pour divorcer en 2000. Coolio a également été marié avec Mary Shittu, une mannequin. Le média The Sun rapporte d'autres noms d'anciennes compagnes du rappeur, notamment Mimi Ivey et Anabella Bellesi.

De ces différentes relations sont nés de nombreux enfants : quatre avec Josefa Salinas (trois filles, Artisha, Brandi et Jackie et un garçon, Artis), mais aussi six autres nés d'unions différentes : Grtis Ivey, Milan Ivey, Darius Ivey, Zhaneand Ivey, Kate Ivey et Shayne Ivey.

Coolio, des démêlés avec la justice

Si la vie privée du rappeur a fait tant couler d'encre, c'est aussi parce que Coolio était connu par les services judiciaires pour des accusations de violence. En avril 2013, selon la presse américaine, le rappeur aurait frappé sa petite amie de l'époque, Anabella et lui aurait roulé dessus avec sa voiture. L'affaire avait finalement été classée, faute de preuves contre Coolio.