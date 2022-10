Vegedream : après son "agression", il donne sa version des faits et s'agace

VEGEDREAM. Le rappeur Vegedream, qui, selon Le Parisien, aurait été agressé en Seine-Saint-Denis avant un rendez-vous avec une prostituée, a poussé un coup de gueule sur le plateau de TPMP.

"Est-ce que vous vous rendez compte à quel point ça va vite quand vous donnez des fausses informations ?" : après les révélations du Parisien, Vegedream s'agace et souhaite donner sa version des faits. Lundi, le journal assurait que le rappeur français avait été agressé dans la nuit de vendredi à samedi 1er octobre, à Villetaneuse, en Seine-Saint-Denis, alors qu'il avait rendez-vous avec une prostitué. Toujours selon le quotidien, il aurait été "piégé" par "deux hommes et une femme", dans un immeuble, où logerait une prostituée avec qui il avait rendez-vous, selon les déclarations qu'il aurait fait, selon le journal, à la police. Les trois individus, cagoulés, l'auraient frappé et aspergé de gaz lacrymogène, avant de lui voler sa veste et les clefs de son domicile, puis de prendre la fuite.

Mais au lendemain de la parution de cet article, Vegedream a raconté une toute autre histoire. Par téléphone, sur le plateau de Touche pas à mon poste, il a dénoncé de "fausses informations."

"La vraie histoire c'est que je devais aller en studio, je ne sais pas si on m'a fliqué ou je ne sais quoi, mais on a essayé de voler ma moto, je me suis abrité chez des gens et de là j'entends des histoires de prostituées. Rien à voir en vérité. Ma moto est encore là, on a essayé de me voler, on m'a gazé", explique-t-il à Cyril Hanouna. Et de s'emporter contre Le Parisien : "Est-ce que vous vous rendez compte à quel point ça va vite quand vous donnez des fausses informations ? Ca peut gâcher la vie de quelqu'un, comme ça, bêtement. Pourquoi y'a une affaire de prostitution, ça vient d'où ?"