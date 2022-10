Ringo Starr malade : de quoi souffre l'ancien batteur des Beatles ?

RINGO STARR. Le mythique batteur des Beatles, Ringo Starr, a dû annuler deux concerts pour des raisons de santé.

Autour de l'état de santé de Ringo Starr, l'inquiétude. Samedi 1er octobre, le mythique batteur des Beatles a été contraint d'annuler un concert avec son groupe All-Starr au Four Winds Casino de New Buffalo, dans le Michigan. Le lendemain, le même show devait avoir lieu au Mystic Lake Casino de Piror Lake, également dans le Michigan. Mais, sur son compte Twitter, la salle de spectacle a annoncé, quelques heures seulement avant le concert, que celui-ci été annulé. "Ringo est malade et espérait pouvoir assurer le concert, d'où l'information de dernière minute", a indiqué le Mystic Lake Casino, ajoutant que la "voix [de Ringo Starr] est touchée" par cette mystérieuse maladie, qui n'est toutefois pas le Covid-19, est-il ajouté dans le même communiqué.

La nature de la maladie de Ringo Starr n'a pas été détaillée. Toutefois, les deux salles promettent aux spectateurs de reporter les concerts à une date ultérieure. La tournée du Beatles et de son groupe, All-Starr, doit passer ce mardi 4 octobre à Winnipeg, au Canada. Pour l'heure, ce concert est maintenu.