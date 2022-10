"Biga Ranx : qui est l'artiste, visage du reggae à la française ?"

BIGARANX. Auteur, compositeur et chanteur, Biga*Ranx a publié son sixième album, "Eh Yo !", en juin dernier. Portrait.

Il est considéré comme l'un des principaux artistes de reggae en France : à 34 ans, Biga*Ranx a publié, le 24 juin dernier, son sixième album baptisé Eh Yo ! L'été 2022 aura été pour lui l'occasion d'écumer les plus grandes scènes de festivals de France et d'Europe, avec notamment une programmation à Dour, à Solidays, Garorock, ou encore aux Eurockéennes. Avec 174 000 abonnés sur YouTube et quelques millions de vues au compteur, Biga*Ranx répand ses effluves de "dub vapor" aux quatre coins de la France.

À l'occasion de la sortie de son album Eh Yo !, Gabriel Piotrowski, alias Biga*Ranx, s'est plié à l'exercice de composer sa playlist, nous livrant quelques-unes de ses chansons favorites... ou détestées. La vidéo est à retrouver en tête de cet article et sur nos réseaux sociaux. Tous les morceaux de Biga*Ranx sont également à retrouver dans notre playlist spéciale, disponible sur Spotify.

Qui est Biga*Ranx ?

Gabriel Piotrowski est né le 27 septembre 1988, à Tours, en Indre-et-Loire. Passionné de musique reggae dès l'adolescence, il s'inspire d'artistes comme Super Cat, Alton Ellis ou Vybz Kartel et créé en 2004, avec son frère, DJ Atili Bandalero, le Bandalero Sound System et participe à la formation steppa Ondubground. Mêlant le reggae au hip-hop, c'est un voyage en Jamaïque qui marquera véritablement le début de sa carrière. MC, compositeur, producteur et plasticien visuel, Biga*Ranx a su fidéliser depuis une décennie un public fidèle.

Son nom de scène ? Il le tient du verlan de Garbiel pour Biga, et d'un surnom donné par le singjay (contraction de l'anglais singer, chanteur et de DJ ndlr.) jamaïcain Joseph Cotton : Ranx. Avec ce dernier, il enregistre en 2008 ce qui sera son premier buzz : un freestyle posté sur YouTube et baptisé Air France Anthem. Adoubé par une figure du reggae jamaïcain comme Joseph Cotton, sa notoriété explose. Depuis, Biga*Ranx a sorti six albums et plusieurs mixtapes, sous son nom ou avec le pseudonyme de Telly.

Biga*Ranx en concert

Après sa tournée des festivals de l'été, Biga*Ranx repart sur les routes pour une nouvelle salve de concerts, qui passera par deux Cigales, complètes, à Paris les 15 et 16 octobre 2022. La dernière date de cette tournée a lieu à Tours, sa ville d'origine, au Temps machine, le 21 octobre 2022.