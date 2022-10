Pomme : qui est la chanteuse ?

POMME. Avec ses trois albums, la chanteuse Pomme s'est hissée parmi les nouveaux visages de la chanson française.

C'est l'un des nouveaux visages de la chanson française : Pomme. A seulement 26 ans, la jeune artiste a su conquérir le public français. Entre douceur et fragilité, ses chansons à texte lui ont permis de décrocher, en seulement trois albums, deux Victoires de la musique. En plus de sa carrière en solo, la chanteuse Pomme a collaboré avec de nombreux artistes, comme Ben Mazué, Raphael, Terrenoire ou Waxx.

L'occasion pour Pomme de venir présenter son dernier album, Consolation, sur le plateau de 20H30 Le Dimanche et d'y interpréter l'une de ses dernières chansons face à Laurent Delahousse et ses invités du jour, Serge Lama et Orelsan.

Biographie courte de la chanteuse Pomme

Claire Pommet, future Pomme, est née à Décines-Charpieu, près de Lyon, le 2 août 1996, d'un père agent immobilier et d'une mère institutrice. Baignée de musique dès sa plus tendre enfance, elle commence à apprendre le solfège à seulement six ans, puis rejoint un chœur d'enfants et d'adolescent, La Cigale de Lyon, à sept ans. Pomme s'initie à plusieurs instruments, le violoncelle d'abord, ensuite la flûte traversière et, plus tard, la guitare ou même, l'autoharpe. La jeune artiste commence à se produire dans des bars lyonnais et publie ses vidéos sur la plateforme YouTube.

A 19 ans, Pomme s'installe à Paris et en 2016, sort un premier EP, En cavale, avec lequel elle assurera la première partie des concerts de Benjamin Biolay. Sa carrière est lancée. Son premier disque, A peu près, sort en octobre 2017. Suivront deux autres albums, Les failles en 2019, une réédition l'année suivante et Consolation, en 2022. Avec ses textes, entre douceur et fragilité, qui évoquent l'amour, lesbien ou hétérosexuel et sa voix, Pomme se hisse parmi les nouveaux visages de la chanson francophone.

Saluée par la critique, en 2020, l'artiste décroche la Victoire de la musique de l'Album révélation de l'année pour Les Failles, pour atteindre, en 2021, le titre d'Artiste féminine de l'année lors de la cérémonie. Artiste engagée pour la cause LGBTQI+, Pomme l'est aussi pour les enjeux environnementaux et de lutte contre les violences sexistes et sexuelles, en publiant, en 2021, un billet sur le blog de Médiapart, intitulé De là où je suis, j'ai décidé de dire les choses en soutien au mouvement #Metoo.

Pomme en cinq chansons

Soleil soleil : cette chanson est le huitième titre de l'album Les failles de Pomme, sorti en 2019 et qui vaut à la chanteuse la Victoire de la musique de l'Album révélation.

Ceux qui rêvent : extraite du premier album de Pomme, A peu près, la chanson Ceux qui rêvent est sortie en 2017 et contribue à faire grandir la notoriété de la chanteuse à ses débuts. Elle a été écoutée 35 millions de fois sur Spotify.

J'attends : en duo avec le chanteur français Ben Mazué, la chanson J'attends est sortie en novembre 2017 et figure sur l'album de ce dernier, Les femmes idéales.

Jardin : dans son troisième album paru en 2022, Consolation, la chanteuse Pomme arbore un champignon sur la tête. Quoi de mieux qu'une chanson baptisée Jardin pour figurer sur ce disque ?

On brûlera : parue sur l'album A peu près, la chanson On brûlera dénonce la violence du regard de la société sur l'homosexualité. En 2019, Pomme l'interprète à Montréal aux côtés de la chanteuse Angèle et de Safia Nolin, avec qui elle a été en couple.

Consolation, le nouvel album de Pomme

Après le succès de ses deux premiers disques, la chanteuse Pomme a dévoilé son troisième disque, Consolation, le vendredi 26 août 2022. Douze nouveaux titres écrits pendant le confinement, qui évoquent différents combats chers à l'artiste, notamment la cause écologiste et féministe. L'occasion pour Pomme, à 26 ans, de créer sa propre maison de disque, devenant donc sa propre productrice.