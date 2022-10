YKM soupçonné du meurtre de son meilleur ami : qui est le rappeur ?

YKM. Le rappeur français YKM a été présenté au juge d'instruction d'Evry, pour répondre de la mort d'un jeune homme de 19 ans, tué lors d'une rixe à Brunoy, dans l'Essonne.

[Mis à jour le 10 octobre 2022 à 11h12] Le rappeur YKM mis en examen pour le meurtre de son meilleur ami ? Quatre hommes, dont le jeune artiste, ont été déférés dimanche au palais de justice d'Evry pour "meurtre et violences en réunion et avec l'usage d'une arme", révèle Le Parisien. Les quatre suspects sont âgés de 19 et 20 ans et ont été interpellés en marge d'une violente rixe ayant eu lieu à Brunoy, dans l'Essonne, dans la soirée du vendredi 7 octobre. A l'arrivée des forces de l'ordre, deux blessés sont découverts : l'un sans gravité, l'autre, touché d'une balle dans le ventre. Il s'agit d'un jeune homme de 19 ans, Asriel, qui serait le meilleur ami du rappeur YKM, selon le journal. Une troisième victime, blessé par arme blanche, est découverte à Villecresne, dans le Val-de-Marne.

Selon Le Parisien, YKM aurait contacté les forces de l'ordre dans la nuit, expliquant avoir "brandi un fusil à pompe pour donner un coup de crosse à l'un de ses agresseurs. Le fusil serait tombé et la charge serait partie accidentellement, blessant mortellement son meilleur ami." Il aurait alors expliqué être en danger de mort, la police l'ayant sauvé d'un lynchage. Interpellé samedi matin, YKM a été placé en garde à vue dans les locaux du service de police judiciaire d'Evry, avant d'être déféré dimanche soir.

Qui est le rappeur YKM ?

YKM est un rappeur français, originaire de la ville de Brunoy, dans l'Essonne, où a eu lieu la rixe dans laquelle il est mis en cause. Relativement méconnu du grand public, il a débuté sa carrière à la fin des années 2010, en publiant des freestyles sur les plateformes. Il répond notamment à l'appel de la série de freestyles GTA, lancée par la marque Guette L'Ascension en interprétant le douzième morceau du projet. En 2020, il fait les gros titres de la presse people : on lui prête alors une relation avec la chanteuse Wejdene.

Le jeune homme est connu de la police pour des faits de violence aggravée, extorsion avec arme et agression sexuelle doit la vie aux forces de l'ordre qui l'ont sauvé d'un lynchage, rapporte Le Parisien après l'affaire de la rixe dans laquelle il est mis en cause pour le meurtre de son meilleur ami.