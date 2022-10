Ahcène : la passion singulière du candidat de la Star Academy

AHCENE STAR ACADEMY. Comme les 13 élèves de la promotion 2022 de la Star Academy, Ahcène a fait son entrée au château de Dammarie-les-Lys. Il se démarque des autres élèves par une passion singulière.

[Mis à jour le 17 octobre 2022 à 16h58] Ahcène quittera-t-il le château de la Star Academy ? Le jeune homme figure parmi les trois candidats nommés cette première semaine de compétition, après la toute première évaluation de la saison, en chant et en danse, devant l'ensemble du corps professoral. Ce mercredi, Michael Goldman a annoncé le nom des trois candidats en danger : Ahcène donc, mais aussi Amisse et Julien.

Du haut de ses 20 ans, Ahcène n'a rien d'un novice dans le milieu musical. Le jeune homme a fait son entrée, comme les 13 élèves de la Star Academy 2022, dans le château de Dammarie-les-Lys à l'issue du premier prime de l'émission, samedi 15 octobre. Le jeune chanteur est désormais en compétition avec 12 autres candidats de la Star Ac' nouvelle génération. Ahcène est originaire des Ardennes, plus précisément de Nouzonville et a pu se confier avant la première émission à nos confrères de France Bleu et de l'Ardennais.

Ahcène pratique le chant lyrique depuis de nombreuses années et partage ses performances sur son compte Instagram. "J'ai commencé le chant lyrique à l'âge de 10 ans, grâce à une comédie musicale en lien avec un intervenant du spectacle, à mon école primaire. On m'a tout de suite dit que j'étais fait pour chanter", a-t-il confié à France Bleu. Elève au conservatoire de sa ville, il joue plusieurs instruments dont du saxophone et du piano.

Ahcène a passé le casting de la Star Academy mais c'est en fait la production de l'émission qui est venue à lui, le contactant sur les réseaux sociaux. Si le chant lyrique reste sa passion, il s'est essayé à de nombreuses scènes ouvertes et confie y aimer "chanter des reprises, de la pop, de la soul, avec un large répertoire". Autant d'atouts à l'heure d'intégrer la Star Academy.

Déjà sélectionné pour The Voice !

En parallèle des castings de la Star Academy, Ahcène a révélé avoir passé les auditions d'une autre émission de TF1 animée par Nikos Aliagas, The Voice ! "Figurez-vous que j'ai réussi les auditions de The Voice dans le même temps", révèle-t-il peu avant son entrée à la Star Academy. S'il aurait pu intégrer une des équipes des coachs, Ahcène a finalement opter pour la Star Academy et a justifié son choix à France Bleu. "Il fallait faire un choix et j'ai choisi la Star Academy, parce que c'est une formation complète où l'on travaille la danse, le chant, le théâtre et l'expression scénique. Ça correspond à ce que je cherche." Le choix sera-t-il payant ?