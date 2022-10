Amisse : avant d'être candidate de la Star Academy, elle chantait... dans le métro

AMISSE STAR ACADEMY. A 20 ans, la jeune Amisse est l'une des 13 élèves de la Star Academy, version 2022. Mais qui est-elle vraiment ?

[Mis à jour le 22 octobre 2022 à 17h52] Amisse restera l'une des trois premiers élèves de la Star Academy 2022 à avoir été nommée par le corps professoral. Et si ses débuts au château de Dammarie-les-Lys auront déçu les profs, la jeune femme n'en est pas à son coup d'essai face à un public... difficile. Originaire de Cergy dans le Val d'Oise, la jeune francilienne a confié quelques secrets à nos confrères du Parisien avant le premier prime time et ses débuts auprès de Nikos Aliagas et des professeurs de la célèbre académie de Dammarie-les-Lys.

Amisse a profité des pianos mis à disposition du public dans les gares franciliennes pour se jeter à l'eau et se frotter au public. "J'ai carrément fait une tournée dans… toutes les stations de la ligne 14 en chantant très fort du Aya Nakamura pour qu'on m'entende" a-t-elle expliqué en souriant cette jeune francilienne. Elle se dit fan d'Yseult et Tayc.

Amisse, première nommée de la Star Academy

Amisse dans les trois nommés de la première semaine de la Star Academy 2022 : Michael Goldman, directeur de la Star Academy, a annoncé le nom des candidats en danger pour le deuxième prime de la saison : il s'agit donc d'Amisse, Ahcène et Julien. Et si la jeune femme de 20 ans a déçu les professeurs, c'est que sa toute première évaluation a été jugée en dessous du niveau exigé en chant et en danse. "On adore ta personnalité, mais sur le plan artistique on considère que sur cette évaluation, y'en a dix qui ont été meilleurs", lui explique Michael Goldman, directeur de la Star Academy après l'annonce des nommés.

Samedi 15 octobre, lors du premier prime, Amisse s'était présentée aux téléspectateurs de TF1 avec la chanson Le dernier jour du disco, de Juliette Armanet, en duo avec sa nouvelle camarade de classe, Paola, samedi 15 octobre lors du tout premier prime de cette édition 2022 de la Star Ac'. Mais alors qui est la jeune artiste ?

Amisse connaît la Star Academy sur le bout des doigts

Clin d'œil du destin, Amisse est née l'année de la première édition de la Star Academy, en 2002. L'émission ne doit donc pas lui rappeler beaucoup de souvenirs et les prestations de Jenifer, Nolwenn Leroy, Olivia Ruiz ou Grégory Lemarchal être plutôt obscures pour elle. C'était sans compter sa détermination et sa curiosité à l'heure d'intégrer à son tour la Star Academy. "J'ai regardé toutes les rediffusions de toutes les saisons", assure-t-elle au Parisien. De quoi anticiper le tourbillon à venir et les difficultés à venir face à des prochains jours qui s'annoncent chargés en cours, en stress et en émotions.

Amisse reconnaît déjà qu'une discipline de la Star Academy lui cause quelques craintes : la danse. "La danse sera un très grand sujet pour moi… Je sais danser deux minutes ! L'idée est de réussir à faire les deux en même temps, cela serait génial." Avec un professeur de danse exigeant comme Yanis Marshall, le successeur de Kamel Ouali, le challenge s'annonce relevé !