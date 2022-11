LOUIS STAR ACADEMY. En cette fin de Star Academy 2022, l'heure est au bilan pour les élèves de la promotion.

[Mis à jour le 26 novembre 2022 à 19h38] Louis, d'outsider à finaliste de la Star Academy. L'élève de cette promo 2022 aura probablement eu la plus grande progression de tous les candidats de la saison, sur TF1. De ses débuts compliqués et émotionnellement intenses, Louis a su se faire une place, semaine après semaine, dans le coeur des téléspectateurs et des professeurs de la Star Ac', ainsi que dans celui de ses camarades du château.

Alors face à Anisha, Enola et Léa, Louis et son nouveau statut de favori peut-il remporter l'émission ? La semaine dernière, l'élève avait été le premier finaliste sélectionné de la Star Ac', après des évaluations saluées par le corps professoral dans son ensemble. Laure Balon, professeure d'expression scénique, a salué son "honnêteté et son charisme né". "C'est celui qui a fait le plus de progrès, a renchéri Yanis Marshall, professeur de danse. Il sort du lot, c'est une star."

Depuis quelques jours, Louis semble en effet s'être hissé au rang de favori de cette saison de la Star Academy. Semaine après semaine, il reçoit des compliments appuyés des professeurs de cette saison, à l'image de son directeur, Michael Goldman, lors des évaluations de la semaine dernière, également réussies haut la main par Louis : "Je pensais qu'il pourrait pas tout faire au début de l'aventure, et au final, tout ce qu'il fait est bien."

Michael Goldman, connu pour avoir déniché de nombreux talents, a-t-il repéré le futur gagnant de la Star Academy ? Sur les réseaux sociaux, de nombreux fans du télécrochet semblent en être convaincus. "En fait plus on avance et plus je vois bien Louis comme gagnant de cette saison, il a tout : le talent, la personnalité, le charisme et l'authenticité", souligne par exemple une internaute sur Twitter.

Quelle est la chanson de Louis ?

Pour cette dernière semaine de la Star Academy, les quatre finalistes se sont vus offrir une chanson sur-mesure par quatre artistes. Pour Louis, c'est Slimane qui s'est attelé à la tâche, lui confectionnant un morceau intitulé Même pas mal. Une chanson que l'artiste en herbe a dû défendre lors des évaluations de la semaine, diffusées ce mercredi sur TF1. De quoi convaincre les téléspectateurs de lui offrir la victoire samedi ?

Qui est Louis, candidat de la Star Academy ?

Originaire du Lot-et-Garonne, de la petite commune de Boudy-de-Beauregard, Louis se disait fan de la Star Academy avant ce premier prime, dans une interview accordée à Sud-Ouest, avouant même avoir découvert la chanson via le programme culte des années 2000 ! "À l'époque, j'avais à peu près 3 ans, et ma nounou regardait l'émission chez elle. J'ai commencé à chanter en apprenant par cœur l'hymne de la saison 4, Laissez-moi danser de Dalida", se souvient-il.

Sensible, il a visiblement séduit le public dans une prestation commencée en sobriété avant de faire valoir un timbre de voix aigu. Sans toutefois totalement se lâcher... Son nouveau professeur de théâtre Pierre de Bréau a en tout cas été conquis par cette prestation comme sa professeur de chant Adeline Toniutti qui a retenu son émotion non sans noter quelques erreurs de justesse et de respiration.

Louis, son rêve de Star Academy

Pour briller à son tour sur le plateau de l'émission de TF1, Louis pourra s'appuyer sur des cours de chants débutés à l'âge de 9 ans, relate Sud-Ouest qui rappelle ses débuts à Montflanquin et Villeréal. Le candidat à la Star Academy aura l'occasion d'un peu plus conquérir le public, sans doute via des chansons de son répertoire favori, de Francis Cabrel à Jean-Jacques Goldman, père du directeur de la Star Academy Michael Goldman, mais aussi Lady Gaga !