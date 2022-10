Louis : sensible, Lot-et Garonnais... Qui est le candidat de la Star Academy ?

LOUIS STAR ACADEMY. Louis a fait ses débuts en tant que candidat de la nouvelle Star Academy samedi 15 octobre. Qui est le jeune homme qui s'est illustré sur une reprise de Téléphone ?

"Un autre monde", c'est par cette reprise du groupe Téléphone que Louis a fait ses débuts au chant sur le plateau de la Star Academy. Agé de 20 ans, le jeune homme a visiblement séduit le public dans une prestation commencée en sobriété avant de faire valoir un timbre de voix aigu. Sans toutefois totalement se lâcher... Son nouveau professeur de théâtre Pierre de Bréau a en tout cas été conquis par cette prestation comme sa professeur de chant Adeline Toniutti qui a retenu son émotion non sans noter quelques erreurs de justesse et de respiration.

Originaire du Lot et Garonne, Louis se disait fan de la Star Academy avant ce premier prime, dans une interview accordée à Sud-Ouest, avouant même avoir découvert la chanson via le programme culte des années 2000 ! "À l'époque, j'avais à peu près 3 ans, et ma nounou regardait l'émission chez elle. J'ai commencé à chanter en apprenant par cœur l'hymne de la saison 4, ''Laissez-moi danser'' de Dalida", se souvient-il.

Pour briller à son tour sur le plateau de l'émission de TF1, Louis pourra s'appuyer sur des cours de chants débutés à l'âge de 9 ans, relate Sud-Ouest qui rappelle ses débuts à Montflanquin et Villeréal. Le candidat à la Star Academy aura l'occasion d'un peu plus conquérir le public, sans doute via des chansons de son répertoire favori, de Francis Cabrel à Jean-Jacques Goldman, père du directeur de la Star Academy Michael Goldman, mais aussi Lady Gaga !