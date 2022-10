Carla : qui est la candidate de la Star Academy originaire d'Antibes ?

CARLA STAR ACADEMY. Dans les 13 candidats de la nouvelle saison de la Star Academy, diffusée sur TF1, se trouve Carla, jeune femme originaire d'Antibes. Voici son portrait.

Carla, 23 ans, née à Antibes et qui y a habité jusqu'à sa majorité, est l'une des 13 candidats de cette saison 2022 de Star Academy qui fait son grand retour le 15 octobre sur TF1. La jeune femme a notamment suivi un cursus au sein d'une école de danse puis a fait le Cours Florent pour une formation en comédie musicale. Elle est ensuite apparue dans la comédie musicale " Ghost " au théâtre Mogador à Paris. Avant sa participation au célèbre télécrochet présenté par Nikos ALiagas, Carla s'est confiée à " Var Matin ". La jeune femme a avoué être fan de la Star Academy dont les dernières saisons " ont bercé son enfance ".

L'univers artistique de la jeune femme est décrit par elle-même comme " hip-hop, street jazz " pour la danse et " pop RNB " pour le chant. Carla a beaucoup d'ambition pour l'aventure tout en étant consciente de ce qui accompagne une mise en lumière soudaine.

Son objectif ? "Rester le plus longtemps possible dans l'aventure et prendre du plaisir à chaque instant. On a tous envie de gagner, d'aller au bout, mais l'émission est aussi un accélérateur de vie avec une exposition médiatique rare. Il faut en avoir conscience, surtout pour l'après. Lors de la dernière saison, les réseaux sociaux n'étaient pas aussi omniprésents qu'en 2022, il faudra s'adapter."