Cenzo : le candidat de la Star Academy en danger

CENZO. Parmi les nommés de la semaine à la Star Academy, Cenzo, 22 ans, qui a déçu les professeurs lors de son évaluation.

[Mis à jour le 26 octobre 2022 à 18h41] Deuxième semaine et quatre nommés à la Star Academy. A l'issue des évaluations, les deuxièmes de cette saison 2022 sur TF1, Michael Goldman a désigné les quatre élèves en danger cette semaine : Cenzo donc, mais aussi Julien et Ahcène pour la seconde fois et enfin, Stanislas. Ces candidats risquent donc tous l'élimination lors du prochain prime, samedi : l'un d'eux sera sauvé par le public, un autre par les élèves et deux quitteront définitivement le château de Dammarie-les-Lys.

Une déception pour Cenzo, qui vit sa première nomination dans cette Star Academy 2022. Cette semaine, ses évaluations n'ont pas été jugé à la hauteur par les professeurs de cette saison, qui l'ont jugé en chant et en danse. En plus d'être en danger, Cenzo ne pourra pas partager de duo sur la scène de la Star Academy avec les invités de la semaine, qui sont Véronique Sanson, Tom Gregory, Gims, Hyphen Hyphen, Zaz et Keen'V.

Qui est Cenzo, candidat de la Star Academy ?

Il a fait des débuts timides lors du premier prime de cette Star Academy 2022 et de la première semaine de compétition : Cenzo arrivera-t-il a tirer son épingle du jeu ? Les prochaines semaines le diront. A 22 ans, le jeune homme, né à Tahiti, fait donc partie de cette toute nouvelle promotion, 21 ans après la première saison de la Star Academy. Il a fait son entrée au château de Dammarie-les-Lys, aux côtés des 12 autres élèves de la promotion. S'il vit à Bordeaux, Cenzo est né bien loin de la Gironde, à Tahiti.

Interrogé par Sud-Ouest avant son entrée dans le château de Dammarie-les-Lys, Cenzo a donné quelques clés de son parcours. "Mon rêve c'était de chanter dans la rue à Bordeaux", a également confié le jeune musicien au micro de France Bleu. "La première chose que j'ai faite en arrivant ici c'était d'acheter une enceinte et un petit micro", a-t-il rajouté, lui qui a rejoint Bordeaux pour suivre des études de communication à l'école Sup de Pub.

Cenzo n'était "pas intéressé" par la Star Academy

Son atout à la Star Academy sera sans doute la polyvalence, lui qui se dit passionné de danse puis de musique, mais avoue ne pas avoir suivi de cours dans ces deux spécialités. "À Tahiti, j'avais déjà une passion pour le chant et la danse. D'ailleurs, à Bordeaux, j'ai beaucoup chanté dans la rue Sainte-Catherine. Je ne chante pas dans la rue à Paris, car c'est vraiment trop réglementé. Aujourd'hui, je suis suivi par une équipe afin de me diriger dans ma future carrière artistique."

Un programme chargé qui pourrait bien être bouleversé par l'aventure Star Academy... Elle a d'ailleurs déjà changé les plans de Cenzo : "Je n'étais pas vraiment intéressé au départ, je n'avais que de vagues souvenirs de ce programme", avoue-t-il à Sud-Ouest. "Je ne voulais pas participer à une émission de téléréalité où tout est faux, mais ce n'est pas le cas de la Star Ac. On m'a contacté sur Instagram et c'est comme ça que je me suis retrouvé dans cette aventure."