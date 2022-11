Tiana : la candidate de la Star Academy éliminée

TIANA STAR ACADEMY. La benjamine de cette promotion 2022 de la Star Academy, Tiana, a été éliminée aux portes de la finale.

[Mis à jour le 21 novembre 2022 à 10h28] Eliminée aux portes de la finale : la benjamine de la Star Academy, Tiana, a été éliminée samedi 19 novembre, au terme d'un prime qui devait donner l'affiche de la finale de cette saison 2022. A l'issue des évaluations de la semaine, le corps professoral avait annoncé le premier finaliste de la saison. Et c'est Louis qui a décroché son ticket, ses cinq camarades étaient eux, donc, en danger et risquaient l'élimination samedi à l'issue du prime.

Cette semaine, lors des évaluations, Tiana avait décidé de reprendre la chanson Vole de Céline Dion, avant de livrer une création artistique pour laquelle elle avait fait appel à ses camarades. Des évaluations réussies selon le corps professoral, mais qui n'ont pas permis d'envoyer Tiana en finale. Pour Yanis Marshall, c'était une "super évaluation", quand Michael Goldman a trouvé qu'elle avait monté une "super prestation. Elle a une si jolie voix." Laure Balon trouve que "vocalement, elle décolle, elle se donne à fond, et elle continue à vouloir décoller."

Samedi 19 novembre, sur le prime de la Star Academy, Tiana a tenté, en vain, de convaincre les téléspectateurs de TF1 avec un duo avec Camélia Jordana sur la chanson Mistral Gagnant.

Qui est Tiana, benjamine de la Star Academy 2022 ?

A tout juste 18 ans, elle est la benjamine de cette promotion 2022 de la Star Academy : Tiana. 21 ans après sa toute première édition, l'émission culte de TF1 a fait son retour samedi 15 octobre, avec la présentation des 13 nouveaux visages de sa promotion. Et donc parmi eux, Tiana, la benjamine de la compétition, qui, a seulement 18 ans, n'était donc pas née lors du lancement originel de l'émission.

La jeune femme originaire de Meaux, en Seine-et-Marne, se lance dans le concours un peu à l'aveugle, comme elle l'a confié à France Bleu avant le prime. Il faut dire que Tiana n'a jamais pris de cours de chant et ne chante devant sa famille que depuis peu : "Je chante depuis toute petite, mais dans ma chambre. On a commencé à faire des karaokés en famille et mes tantes, mes oncles ont commencé à voir que j'avais du talent."

Elle a donc conscience de ses faiblesses : "Il va falloir que je prenne des cours de chant car je pense que j'ai beaucoup à apprendre", mais cela ne l'empêche pas de vouloir aller très loin dans la compétition. Tiana a en effet l'esprit de compétition qu'elle tire du football, sport qu'elle pratique assidûment.