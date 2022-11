Tiana : la candidate de la Star Academy "mangée" par Léa

TIANA STAR ACADEMY. Aux côtés de Léa, Carla et Paola, la jeune Tiana est nommée cette semaine à la Star Academy et risque l'élimination.

[Mis à jour le 2 novembre 2022 à 19h07] Première déconvenue pour Tiana : la benjamine de la Star Academy est nommée et donc, en danger pour le prochain prime, samedi sur TF1. Pour cette semaine, placée sous le signe des duos, Tiana a défendu sa place au château de Dammarie-les-Lys avec Léa, son amie. En reprenant la chanson Tu es mon autre, le tube de Maurane et Lara Fabian, les deux artistes en herbe n'ont pas convaincu le corps professoral. Et surtout pas Yanis Marshall, qui n'a pas manqué de souligner les défauts de cette prestation et le déséquilibre du duo Léa-Tiana.

"Tiana s'est fait manger par Léa sur le chant. Mais Léa était en dessous dans la danse", souligne le danseur à l'issue de cette évaluation. Tiana de son côté se dit "fière" de sa prestation avec Léa. "On a donné le meilleur", tranche la jeune femme. Tiana est donc en danger avec Léa, face à un autre binôme formé par Carla et Paola. L'un des deux duos nommés cette semaine sera sauvé par le public, l'autre sera éliminé.

Qui est Tiana, benjamine de la Star Academy 2022 ?

A tout juste 18 ans, elle est la benjamine de cette promotion 2022 de la Star Academy : Tiana. 21 ans après sa toute première édition, l'émission culte de TF1 a fait son retour samedi 15 octobre, avec la présentation des 13 nouveaux visages de sa promotion. Et donc parmi eux, Tiana, la benjamine de la compétition, qui, a seulement 18 ans, n'était donc pas née lors du lancement originel de l'émission.

La jeune femme originaire de Meaux, en Seine-et-Marne, se lance dans le concours un peu à l'aveugle, comme elle l'a confié à France Bleu avant le prime. Il faut dire que Tiana n'a jamais pris de cours de chant et ne chante devant sa famille que depuis peu : "Je chante depuis toute petite, mais dans ma chambre. On a commencé à faire des karaokés en famille et mes tantes, mes oncles ont commencé à voir que j'avais du talent."

Un esprit de compétition bien présent

Elle a donc conscience de ses faiblesses : "Il va falloir que je prenne des cours de chant car je pense que j'ai beaucoup à apprendre", mais cela ne l'empêche pas de vouloir aller très loin dans la compétition. Tiana a en effet l'esprit de compétition qu'elle tire du football, sport qu'elle pratique assidûment.