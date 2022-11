Tiana : la candidate de la Star Academy (encore) sauvée par le public ?

TIANA STAR ACADEMY. Sauvée la semaine dernière, Tiana est de nouveau nommée et risque sa place à la Star Academy.

[Mis à jour le 09 novembre 2022 à 19h00] Pour Tiana, le prime se fera sur le banc des nommés. Pour la seconde semaine consécutive, la jeune femme est nommée et risque sa place à la Star Academy, au même titre que Stan, Anisha et Julien, en danger lui pour la troisième fois de l'aventure. Cette semaine, pour les évaluations, les candidats ont dû apprendre une chanson en une heure, après l'avoir tirée au sort.

Tiana a tenté de convaincre le corps professoral avec le morceau, imposé donc, Je viens du sud, tube de Chimène Badi. Mais sa prestation n'a pas séduit les professeurs de la Star Academy, qui ont donc décidé de mettre la jeune artiste en danger, pour la deuxième semaine consécutive.

Samedi dernier, face à Carla et Paola, les téléspectateurs ont décidé de sauver le duo Tiana-Léa, samedi 5 novembre, à l'issue du quatrième prime de la Star Academy. Sur les réseaux sociaux, comme pour les votes, Tiana avait pu compter sur le soutien infaillible de ses fans. En sera-t-il de même cette semaine ? Réponse samedi.

Qui est Tiana, benjamine de la Star Academy 2022 ?

A tout juste 18 ans, elle est la benjamine de cette promotion 2022 de la Star Academy : Tiana. 21 ans après sa toute première édition, l'émission culte de TF1 a fait son retour samedi 15 octobre, avec la présentation des 13 nouveaux visages de sa promotion. Et donc parmi eux, Tiana, la benjamine de la compétition, qui, a seulement 18 ans, n'était donc pas née lors du lancement originel de l'émission.

La jeune femme originaire de Meaux, en Seine-et-Marne, se lance dans le concours un peu à l'aveugle, comme elle l'a confié à France Bleu avant le prime. Il faut dire que Tiana n'a jamais pris de cours de chant et ne chante devant sa famille que depuis peu : "Je chante depuis toute petite, mais dans ma chambre. On a commencé à faire des karaokés en famille et mes tantes, mes oncles ont commencé à voir que j'avais du talent."

Un esprit de compétition bien présent

Elle a donc conscience de ses faiblesses : "Il va falloir que je prenne des cours de chant car je pense que j'ai beaucoup à apprendre", mais cela ne l'empêche pas de vouloir aller très loin dans la compétition. Tiana a en effet l'esprit de compétition qu'elle tire du football, sport qu'elle pratique assidûment.