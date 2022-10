Tiana : qui est la candidate benjamine de la Star Academy ?

TIANA STAR ACADEMY. Parmi les 13 candidats de la promotion 2022 de la Star Academy : Tiana ! A tout juste 18 ans, elle est la plus jeune élève de cette année. Voici son portrait.

[Mis à jour le 17 octobre 2022 à 18h09] A tout juste 18 ans, elle est la benjamine de cette promotion 2022 de la Star Academy : Tiana. 21 ans après sa toute première édition, l'émission culte de TF1 a fait son retour samedi 15 octobre, avec la présentation des 13 nouveaux visages de sa promotion. Et donc parmi eux, Tiana, la benjamine de la compétition, qui, a seulement 18 ans, n'était donc pas née lors du lancement originel de l'émission.

La jeune femme originaire de Meaux, en Seine-et-Marne, se lance dans le concours un peu à l'aveugle, comme elle l'a confié à France Bleu avant le prime. Il faut dire que Tiana n'a jamais pris de cours de chant et ne chante devant sa famille que depuis peu : "Je chante depuis toute petite mais dans ma chambre. On a commencé à faire des karaokés en famille et mes tantes, mes oncles ont commencé à voir que j'avais du talent."

Un esprit de compétition bien présent

Elle a donc conscience de ses faiblesses : "Il va falloir que je prenne des cours de chant car je pense que j'ai beaucoup à apprendre", mais cela ne l'empêche pas de vouloir aller très loin dans la compétition. Tiana a en effet l'esprit de compétition qu'elle tire du football, sport qu'elle pratique assidûment.