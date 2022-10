Tiana : qui est la candidate de la Star Academy ?

TIANA STAR ACADEMY. TF1 a dévoilé les 13 candidats de la Star Academy version 2022. La benjamine du concours, Tiana, a seulement 18 ans. Tout ce qu'il y a à savoir sur la jeune femme.

Le 15 octobre 2022, TF1 a relancé l'une de ses émissions phares, la Star Academy. 10 ans après la diffusion de sa dernière saison, le concours de chant est de retour avec 13 nouveaux candidats. Parmi eux, Tiana, la benjamine de la compétition, qui a seulement 18 ans et n'était même pas née lors du lancement originel de l'émission. La jeune femme originaire de Meaux, en Seine-et-Marne, se lance dans le concours un peu à l'aveugle, comme elle l'a confié à France Bleu avant le prime.

Il faut dire que Tiana n'a jamais pris de cours de chant et ne chante devant sa famille que depuis peu : "Je chante depuis toute petite mais dans ma chambre. On a commencé à faire des karaokés en famille et mes tantes, mes oncles ont commencé à voir que j'avais du talent."

Un esprit de compétition bien présent

Elle a donc conscience de ses faiblesses : "Il va falloir que je prenne des cours de chant car je pense que j'ai beaucoup à apprendre", mais cela ne l'empêche pas de vouloir aller très loin dans la compétition. Tiana a en effet l'esprit de compétition qu'elle tire du football, sport qu'elle pratique assidûment.