Chris : le candidat de la Star Academy a déjà fait de la scène

CHRIS STAR ACADEMY. Il est le doyen de la promotion 2022 de la Star Academy : Chris Camalon. Originaire d'Aix en Provence, il est âgé de 28 ans.

[Mis à jour le 19 novembre 2022 à 19h22] Ils sont cinq élèves de la Star Academy en danger cette semaine : Chris, Tiana, Léa, Enola et Anisha. Seul Louis a décroché son ticket pour la finale à l'issue des évaluations de la semaine, diffusées ce mercredi sur TF1. Le jeune homme avait repris la chanson de Raphaël, Et dans 150 ans, avant de raconter son aventure Star Academy avec des photos. Une prestation qui a divisé le corps professoral et ne lui a pas permis de décrocher la seule place en finale offerte jusque là.

Si les téléspectateurs connaissent le Chris de la Star Academy, dans le château de Dammarie-les-Lys, savent-ils qui est réellement le doyen de cette promotion ? Le jeune homme n'est pas tout à fait étranger à la scène... A 28 ans, cet artiste en herbe est un parisien installé à Aix en Provence depuis peu de temps. Samedi 15 octobre, il a fait son entrée au château de Dammarie-les-Lys, aux côtés des 12 autres candidats du télécrochet culte, qui fait son retour sur TF1.

Comme beaucoup d'autres élèves de la Star Academy, Chris a déjà un parcours musical riche derrière lui, de la scène du Zenith d'Orléans lors d'un concert de Soprano aux sélections britanniques de X Factor.

Chris à la Star Academy

Mais la Star Academy le faisait rêver, lui qui aurait pu aussi choisir The Voice. "C'est tout bonnement un rêve de gosse !", clame-t-il à La Provence. "J'étais fan de la Star Academy. A tel point que je notais les conseils des professeurs pour m'améliorer, parce que je n'avais pas la chance d'avoir des cours de chant et de danse à l'époque", se souvient-il. "C'est mon enfance. Je me revois encore devant la télé en me disant 'ça serait un rêve de rentrer dans ce château, d'avoir des cours si prestigieux. Là, c'est un rêve qui se concrétise. C'est juste incroyable, j'ai hâte !"