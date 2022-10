Paola : la candidate de la Star Academy est... professeure de danse !

PAOLA PERRIN STAR ACADEMY. A 23 ans, Paola a fait ses débuts à la Star Academy version 2022, parmi les 13 autres candidats de cette promotion.

[Mis à jour le 22 octobre 2022 à 16h58] A la Star Academy, Paola a fait des débuts remarqués : sa première semaine aura été synonyme de réussites. La jeune femme a même impressionné les professeurs et ses camarades lors des premières évaluations, lui évitant ainsi d'être nommée cette semaine et de partager un duo avec Julien Clerc, invité du premier prime de la Star Academy. Et si Paola pourrait, comme certains élèves de cette saison 2022, débuter dans le milieu artistique, il n'en est rien.

A 23 ans, Paola est originaire d'Angers, dans le Maine-et-Loire. Avant son arrivée dans l'émission, Paola a évoqué ses doutes et ses envies auprès de Ouest France. La jeune femme vit à côté d'Angers, à Châteauneuf-sur-Sarthe, et se décrit comme "auteure et interprète de musique". Dans la vie, elle est professeure de danse. Elle compose "en piano voix". Un parcours qu'elle a choisi alors que la musique est au cœur de sa vie depuis toujours.

Elle a en effet fait une école de musique entre 8 et 11 ans. À France Bleu, elle a confié avoir soif d'apprendre : "J'y vais pour apprendre et m'imprégner de tout. Le théâtre j'en ai fait mais pas beaucoup, donc j'aurais du travail. Quand je chante je suis dans l'émotion, je n'ai donc pas non plus toujours les techniques qui viennent comme ça."

Paola a découvert la Star Academy non pas au moment de sa diffusion, mais en replay. Elle aborde donc la compétition avec un regard assez détaché, mais tout de même plein d'envie : "Je rêve d'une vie qui fait vibrer, frissonner, et c'est la musique qui me procure cela."

Paola impressionne à la Star Academy

Paola fait des débuts remarqués à la Star Academy 2022. La jeune femme a interprété, en duo avec sa camarade de classe Amisse, la chanson Le dernier jour du disco, de Juliette Armanet. Après avoir fait ses premiers pas au château de Dammarie-les-Lys, Paola s'est pliée aux premières évaluations de cette nouvelle saison de la Star Academy. En chant ou en danse, l'artiste en herbe a impressionné les professeurs et les élèves du télécrochet de TF1.

"Moi je connais des danseurs qui sont moins propres techniquement", souligne notamment Yanis, le professeur de danse de la promotion. Ses camarades, suivant les évaluations depuis le salon du château, ont eux aussi été impressionnés par la prestation de Paola. Alors jusqu'où ira-t-elle dans la Star Academy ? Réponse dans les prochains jours.