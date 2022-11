Anisha : la gagnante de la Star Academy, sa belle histoire de Madagascar aux paillettes

ANISHA STAR ACADEMY. Anisha a remporté la finale de la Star Academy, samedi 26 novembre. La jeune femme est parvenue à toucher le public avec ses prestations riches en émotions et son parcours atypique.

[Mis à jour le 27 novembre 2022 à 9h30] Anisha a remporté la finale de la Star Academy, samedi 26 novembre. Depuis son arrivée dans l'aventure, le 15 octobre 2022, la chanteuse était discrète, mais parvenait à époustoufler les professeurs et le public avec sa voix. Tout au long des primes, les artistes ayant rencontré Anisha n'ont pas manqué de souligner son talent, à l'image de Slimane, qui l'avait invitée à chanter avec lui, de Camélia Jordana ou encore de Claudio Capéo, qui a promis de collaborer avec elle. Lors de la finale, Anisha a chanté en duo avec le parrain de la saison 2022, Robbie Williams. Ensemble, ils ont repris Supreme, titre emblématique de l'artiste. À l'issue de cette prestation, le chanteur, impressionné, a affirmé : "C'est une lionne, timide dans la vie, lionne sur scène." Le public semble avoir partagé l'avis de Robbie Williams, puisque Anisha a remporté le concours de la Star Academy avec 57% des votes. Elle gagne 100 000 euros et un contrat pour un album avec la maison de disques Sony Music.

En plus de ses prestations vocales, le parcours d'Anisha a conquis le cœur des téléspectateurs. Originaire de Madagascar, elle s'était confiée sur son enfance difficile et avait déclaré avoir manqué "d'amour et de considération". Elle vit en France depuis cinq six ans et loge chez sa tante à Sannois, dans le Val-d'Oise. Lors de son portrait vidéo en début d'émission, Anisha racontait être solitaire : "Je rentre chez moi seule, je suis toujours seule. J'ai peur d'aller vers les autres", expliquait-elle. Avec la Star Academy, la jeune femme a appris à rencontrer d'autres personnes, mais aussi à prendre confiance en elle. Lors d'une interview pour Télé-Loisirs, Anisha avait confié avoir participé à l'émission pour "envoyer un message d'espoir, de courage aux enfants en difficulté. Je fais cette aventure pour eux, ça me tient à cœur". L'artiste affirmait : "J'ai envie d'avoir un réel écho (...) dans mon pays, à Madagascar où tous les enfants n'ont pas accès à l'éducation."

Quelle est la chanson d'Anisha à la Star Ac' ?

Lors de la grande semaine de la finale de la Star Academy, chaque finaliste s'est vu offrir une chanson par un artiste venu spécialement pour ça. Anisha a pu compter sur Camélia Jordana qui, comme d'autres artistes aux autres finalistes, lui a offert une chanson. Un morceau intitulé De là-haut et dont les paroles ont été écrites sur mesures pour Anisha. Cette dernière a pu la présenter aux professeurs de la Star Academy, lors des toutes dernières évaluations de la saison, diffusée mercredi 23 novembre sur TF1. Elle l'a également interprétée sur le plateau lors de la finale.

L'émotion suscitée par Anisha à la Star Academy

Samedi 26 novembre, les professeurs ont unanimement salué le parcours d'Anisha. Michael Goldman, le directeur de la Star Academy, a assuré, samedi soir : "Anisha a parfaitement réussi son premier prime et son dernier prime". En effet, sa première prestation sur Je suis malade de Serge Lama avait fait sensation. Lors de la finale, elle a réitéré l'exploit en chantant Roule avec Soprano. Celui-ci a assuré : "C'est une fille qui a beaucoup d'âme, elle nous touche. J'étais avec un ange."

À l'annonce de la victoire d'Anisha, les professeurs ont partagé leurs sentiments. Yanis Marshall, le professeur de danse, s'est dit "heureux" qu'elle soit gagnante. Laure Balon, professeure d'expression scénique, a souligné son interprétation "magique" de la chanson Hallelujah. De son côté, Adeline Toniutti, la professeure de chant, est certaine qu'une grande carrière attend Anisha.

Originaire de Madagascar, Anisha vit aujourd'hui à Sannois dans le Val-d'Oise. Avant de la voir chanter, la diffusion de son portrait a permis de découvrir une jeune femme peu épargnée par la vie. "Je n'aurais pas pu rêver aussi grand. J'ai eu des conditions difficiles de vie dans mon enfance et participer à ce concours est une petite revanche. Je vais faire du mieux que je peux", avait-elle déjà confié au Parisien juste avant cette première apparition en prime time.

"J'espère donner de la force à ceux qui ont rencontré des difficultés comme moi", expliquait-elle avant d'avouer : "Je suis une grande anxieuse, mais là, je saute dans le vide." Visiblement peu gagnée par le stress, Anisha a livré une prestation qui a séduit le jury, soufflé à l'unanimité, tant du côté du directeur Michael Goldman que de sa professeure de chant Adeline Toniutti. Quelques secondes après sa prestation, Anisha a eu la surprise de voir Serge Lama lui-même apparaître sur l'écran en duplex pour la féliciter ! Voilà une première qui restera dans les annales de l'émission...