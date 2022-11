Anisha : quelle est sa chanson de finaliste de la Star Academy ?

ANISHA STAR ACADEMY. Appréciée depuis le début de la Star Academy 2022, Anisha s'est hissée jusqu'en finale sur TF1.

[Mis à jour le 23 novembre 2022 à 17h53] Dernière ligne droite pour la Star Academy ! Samedi 26 novembre, les téléspectateurs éliront le grand gagnant de cette saison 2022, sur TF1. Anisha pourra-t-elle se départager des trois autres élèves finalistes ? Pour ce faire, la jeune artiste a pu compter sur Camélia Jordana qui, comme d'autres artistes aux autres finalistes, lui a offert une chanson.

Un morceau intitulé De là-haut et dont les paroles ont été écrites sur mesures pour Anisha. Cette dernière a pu la présenter aux professeurs de la Star Academy, lors des toutes dernières évaluations de la saison, diffusée ce mercredi 23 novembre sur TF1. Anisha a ensuite livré une improvisation pour surprendre ses professeurs, hilares et semble avoir déstabilisé les téléspectateurs. Se désolidariseront-ils de la jeune femme, pourtant favorite dès son entrée au château ?

Finie la place de favorite pour Anisha à la Star Academy ?

La semaine dernière, le ticket pour la finale lui sera passé sous le nez : comme cinq autres élèves de la Star Academy, Anisha s'est donc retrouvée sur le banc des nommés, pour la seconde semaine d'affilée, et risquait l'élimination à l'issue du prime du samedi 19 novembre sur TF1, pour être finalement repêchée. Son évaluation, lors de laquelle elle a repris la chanson The Show Must Go On, de Queen, avant de raconter son aventure Star Ac' sur des feuilles de papier, a divisé le corps professoral.

"Ce n'est pas quelque chose qui me touche, c'est trop facile et ça manque de goût", a commenté le professeur de danse Yanis Marshall, rejoint par Michael Goldman, quand Laure Balon lui a reproché une interprétation "trop criée." Alors, avec cette deuxième semaine nommée, est-ce la fin du confortable statut de favorite de la Star Academy ? Ce samedi, lors du prime, Anisha a chanté aux côtés de Claudio Capéo. De quoi séduire le public et lui assurer une place en finale.

Qui est Anisha, candidate de la Star Academy ?

Originaire de Madagascar, Anisha vit aujourd'hui à Sannois dans le Val d'Oise. Avant de la voir chanter, la diffusion de son portrait a permis de découvrir une jeune femme peu épargnée par la vie. "Je n'aurais pas pu rêver aussi grand. J'ai eu des conditions difficiles de vie dans mon enfance et participer à ce concours est une petite revanche. Je vais faire du mieux que je peux", avait-elle déjà confié au Parisien juste avant cette première apparition en prime time.

"J'espère donner de la force à ceux qui ont rencontré des difficultés comme moi", expliquait-elle avant d'avouer : "Je suis une grande anxieuse, mais là, je saute dans le vide." Visiblement peu gagnée par le stress, Anisha a livré une prestation qui a séduit le jury, soufflé à l'unanimité, tant du côté du directeur Michael Goldman que de sa professeure de chant Adeline Toniutti. Quelques secondes après sa prestation, Anisha a eu la surprise de voir Serge Lama lui-même apparaître sur l'écran en duplex pour la féliciter ! Voilà une première qui restera dans les annales de l'émission...