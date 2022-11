Anisha : quels projets pour la finaliste après la Star Academy ?

ANISHA STAR ACADEMY. Avec la fin de la Star Academy 2022 sur TF1, l'heure est au bilan pour les candidats, dont Anisha.

[Mis à jour le 26 novembre 2022 à 20h04] La Star Academy 2022 ferme ses portes. Ce samedi 26 novembre a lieu la grande finale de l'émission, qui avait débuté le 15 octobre dernier. Et pour les finalistes, avant de faire leurs adieux sur TF1, l'heure est au bilan et aux projets pour l'après. Lors d'une discussion avec Léa, diffusée pendant la quotidienne de la Star Academy, Anisha, finaliste de cette saison, a expliqué qu'elle comptait poursuivre ses études à la sortie du château de Dammarie-les-Lys.

D'autant plus que son titre de séjour en France lui a été octroyé à cette condition, Anisha étant originaire de Madagascar. Pour l'artiste en herbe, il va surtout falloir composer avec cette toute nouvelle notoriété, les élèves de la Star Ac' ayant (presque) vécu dans une bulle depuis six semaines, à l'exception de deux sorties du château.

Quelle est la chanson d'Anisha à la Star Ac' ?

Lors de la grande semaine de la finale de la Star Academy, chaque finaliste s'est vu offrir une chanson par un artiste venu spécialement pour ça. Anisha a pu compter sur Camélia Jordana qui, comme d'autres artistes aux autres finalistes, lui a offert une chanson. Un morceau intitulé De là-haut et dont les paroles ont été écrites sur mesures pour Anisha. Cette dernière a pu la présenter aux professeurs de la Star Academy, lors des toutes dernières évaluations de la saison, diffusée ce mercredi 23 novembre sur TF1.

Finie la place de favorite pour Anisha à la Star Academy ?

La semaine dernière, le ticket pour la finale lui sera passé sous le nez : comme cinq autres élèves de la Star Academy, Anisha s'est donc retrouvée sur le banc des nommés, pour la seconde semaine d'affilée, et risquait l'élimination à l'issue du prime du samedi 19 novembre sur TF1, pour être finalement repêchée. Son évaluation, lors de laquelle elle a repris la chanson The Show Must Go On, de Queen, avant de raconter son aventure Star Ac' sur des feuilles de papier, a divisé le corps professoral.

"Ce n'est pas quelque chose qui me touche, c'est trop facile et ça manque de goût", a commenté le professeur de danse Yanis Marshall, rejoint par Michael Goldman, quand Laure Balon lui a reproché une interprétation "trop criée." Alors, avec cette deuxième semaine nommée, est-ce la fin du confortable statut de favorite de la Star Academy ? Ce samedi, lors du prime, Anisha a chanté aux côtés de Claudio Capéo. De quoi séduire le public et lui assurer une place en finale.

Originaire de Madagascar, Anisha vit aujourd'hui à Sannois dans le Val d'Oise. Avant de la voir chanter, la diffusion de son portrait a permis de découvrir une jeune femme peu épargnée par la vie. "Je n'aurais pas pu rêver aussi grand. J'ai eu des conditions difficiles de vie dans mon enfance et participer à ce concours est une petite revanche. Je vais faire du mieux que je peux", avait-elle déjà confié au Parisien juste avant cette première apparition en prime time.

"J'espère donner de la force à ceux qui ont rencontré des difficultés comme moi", expliquait-elle avant d'avouer : "Je suis une grande anxieuse, mais là, je saute dans le vide." Visiblement peu gagnée par le stress, Anisha a livré une prestation qui a séduit le jury, soufflé à l'unanimité, tant du côté du directeur Michael Goldman que de sa professeure de chant Adeline Toniutti. Quelques secondes après sa prestation, Anisha a eu la surprise de voir Serge Lama lui-même apparaître sur l'écran en duplex pour la féliciter ! Voilà une première qui restera dans les annales de l'émission...