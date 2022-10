Anisha : Serge Lama, enfance difficile... Qui est la candidate de la Star Academy ?

ANISHA STAR ACADEMY. Anisha a crevé l'écran lors du premier prime de la Star Academy. Pour le retour de l'émission culte, la jeune malgache a brillé sur sa reprise de Serge Lama. Découvrez-la plus en détails.

Parmi les 13 candidats que le public a pu découvrir à l'occasion du premier prime de la Star Academy, Anisha a sans doute touché le plus de cœurs samedi 15 octobre. Agée de 22 ans, la jeune chanteuse a livré une prestation émouvante sur une reprise du tube de Serge Lama, "Je suis malade". Originaire de Madagascar, Anisha est aujourd'hui basée à Sannois dans le Val d'Oise. Avant de la voir chanter, la diffusion de son portrait a permis de découvrir une jeune femme peu épargnée par la vie. "Je n'aurais pas pu rêver aussi grand. J'ai eu des conditions difficiles de vie dans mon enfance et participer à ce concours est une petite revanche. Je vais faire du mieux que je peux", avait-elle déjà confié au Parisien juste avant cette première apparition en prime time.

"J'espère donner de la force à ceux qui ont rencontré des difficultés comme moi", expliquait-elle avant d'avouer : "Je suis une grande anxieuse, mais là, je saute dans le vide." Visiblement peu gagnée par le stress, Anisha a livré une prestation qui a séduit le jury, soufflé à l'unanimité, tant du côté du directeur Michael Goldman que de sa professeure de chant Adeline Toniutti. Quelques secondes après sa prestation, Anisha a eu la surprise de voir Serge Lama lui-même apparaître sur l'écran en duplex pour la féliciter ! Voilà une première qui restera dans les annales de l'émission...

Une difficulté, la danse ?

Le plus difficile pour Anisha commence peut-être, confirmer d'autant qu'elle découvrira au château de Dammarie-les-Lys deux difficultés pour elle : la vie en communauté et la danse. La jeune chanteuse l'avouait à France Bleu avant le début de l'émission, "elle ne danse pas". A elle de progresser sous l'oeil de l'exigeant Yanis Marshall et de confirmer la vision de l'équipe de casting. Celle-ci l'a découverte sur une scène ouverte à Paris où elle interprétait le tube de Chris Isaak Wicked Game, elle qui aime chanter du rock des années 80, du folk et avoue admirer Freddie Mercury mais aussi Grégory Lemarchal, vainqueur de la saison 4 de la Star Academy.