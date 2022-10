Enola Cosnier : influenceuse, TikTok... Qui est la candidate de la Star Academy ?

ENOLA COSNIER. Connue sur les réseaux sociaux sous le nom d'Enola Cox, Enola Cosnier fait partie des 13 candidates de la Star Academy 2022. Voici ce qu'il faut savoir sur la jeune candidate de la Star Ac'.

C'était le rare visage déjà connu des téléspectateurs avant le premier prime de la Star Academy, Enola Cosnier avait su son admission à la Star Academy lors d'un prime de Danse avec les Stars. Nikos Aliagas l'avait cueillie sur le plateau où elle était dans le public. Les adeptes du réseau social TikTok avait alors reconnu une certaine "Enola Cox", son pseudo sur cette plateforme où elle multiplie les covers et autres reprises.

Enola Cosnier, 21 ans, est originaire de Bordeaux et compte plusieurs milliers d'abonnés sur ces réseaux. Si elle suit une formation de comédie musicale aux cours Florent, la Star Academy va bouleverser ses prochains mois.

Lors du premier prime, Enola Cosnier s'est illustrée sur une reprise de Barbara Pravi, où elle a cumulé émotion et force vocale. Sa technique et sa justesse (malgré une petite fausse noté avouée et pardonnée) ont séduit le jury pour ce premier prime. Le début d'une longue aventure à la Star Academy ?