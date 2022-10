Stanislas : le candidat de la Star Academy qui n'a rien d'un débutant

STANISLAS SOUFFOY-RITTNER. Parmi les candidats de la Star Ac' 2022, Stanislas, qui a déjà une carrière musicale lancée.

[Mis à jour le 29 octobre 2022 à 18h58] Ils sont treize élèves à avoir fait leur entrée à la Star Academy 2022, qui a fait son grand retour sur TF1 samedi 15 octobre. Et parmi eux, le Breton Stanislas Souffoy-Rittner. A 21 ans, ce dernier s'est présenté aux téléspectateurs du télé-crochet avec la chanson Les playboys, de Jacques Dutronc, ce qui lui aura valu immédiatement l'étiquette de crooner de la promotion, à en croire les dires de Laure Balon, professeure d'expression scénique de la Star Academy.

Stanislas Souffoy-Rittner non plus n'est pas étranger à la scène. Mannequin et danseur, le jeune homme a passé trois ans dans la classe Elite de l'Académie internationale de comédie musicale, à Paris. Il a finalement suivi l'enseignement la Juste Debout School qui enseigne la danse urbaine et apparaît désormais dans des comédies musicales.

Le jeune homme est un fan de la Star Academy, comme il l'a confessé à France Bleu. Il a beaucoup regardé l'émission et il l'admire : "C'est génial, car c'est une émission pluridisciplinaire où l'on nous voit travailler et évoluer. J'ai tenté ma chance : il y a des personnages iconiques qui en sont sortis comme Jenifer, Grégory Lemarchal… Dans tous les cas ce sera une belle aventure, peu importe jusqu'où j'irai."