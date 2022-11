"Léa : la candidate à la Star Academy plébiscitée par le public ?"

LEA STAR ACADEMY. A 24 ans, Léa, qui compte parmi les 4 candidats nommés à la Star Academy et risque l'élimination.

[Mis à jour le 22 novembre 2022 à 18h59] Première nomination pour Léa : à l'issue des évaluations de la semaine, placées sous le signe des duos à la Star Academy, la jeune femme compte parmi les élèves en danger, qui seront départagés lors du prime de samedi sur TF1. C'est avec son amie Tiana que Léa a tenté de séduire les professeurs, en vain. Les deux jeunes femmes ont repris la chanson Tu es mon autre, de Maurane et Lara Fabian, mais ont été jugées en dessous du niveau exigé par le corps professoral.

Léa et Tiana sont nommées face à un autre duo, Carla et Paola : un seul de ces binômes sera sauvé par le public lors du prochain prime de la Star Academy, samedi sur TF1. Mais sur Twitter, une tendance se dégage : nombreux sont les téléspectateurs à afficher leur soutien à Léa, bien que critiquée en début d'aventure.

Léa divise les téléspectateurs de la Star Academy

Au château de Dammarie-les-Lys, certains élèves de la Star Academy sont sortis du lot dès leurs premiers instants sur TF1. Mais pas forcément pour les bonnes raisons. C'est le cas de Léa, 24 ans. Lors du premier prime, c'est avec une reprise de Beyoncé qu'elle avait décidé de se présenter aux téléspectateurs du télé-crochet culte. Agée de 24 ans, la Parisienne ne s'est pas dégonflée, montrant son groove et sa voix sur la chanson Listen. Sur le deuxième prime, c'est aux côtés d'Amir, sur la chanson Rétine, que la jeune femme a pu prouver qu'elle méritait sa place à la Star Academy.

Malgré son comportement. Recadrée d'abord par Laure Balon, professeure d'expression scénique de la Star Academy 2022, puis, plus longuement encore, par Yanis, le prof de danse, la jeune femme s'est attiré les foudres des réseaux sociaux après s'être moquée de Tiana lors d'un cours de chant.

Alors quand arrive le moment des premières évaluations, Léa s'est présentée au corps professoral en larmes, les professeurs lui proposant de repousser son passage. L'artiste en herbe a ensuite fait son mea culpa dans le confessionnal de la Star Academy : "J'ai fait les pires des choses en même pas deux jours, personne ne me connaît comme ça. Là, je pense que j'ai des potes, ils ne vont pas me reconnaître? Bon le peu que j'ai, ils me connaissent juste d'une seule facette, la nana qui rigole et tout. Même mes parents quand ils vont me voir, ils vont dire 'Ma fille elle est comme ça ?'. Ils vont me découvrir, moi genre mes parents ils ne me connaissent pas." Le début d'une reprise en main ?

Opticienne dans le 20e arrondissement de Paris, la jeune femme prévenait avant l'émission dans une interview accordée au Parisien. "J'ai le déhanché de nature". Moi ce que j'adore ce sont les divas, genre Aya Nakamura et Eva Queen". Une diva, c'est aussi comme ça que l'ont qualifié ses camarades de classe, notamment Enola, comme elle le souligne dans le confessionnal. Effectivement, depuis son entrée dans le château de Dammarie-les-Lys, la jeune femme se fait régulièrement recadrer par les professeurs, pour son comportement en cours, notamment en danse, où elle s'est longuement faite réprimander par Yanis Marshall, le professeur.

La musique sonne comme une évidence pour la jeune femme qui rêve tout haut et fait déjà montre d'un certain aplomb, même au moment de rappeler son âge et son peu de souvenirs de la Star Academy. "Faire et vivre de la musique, cela a toujours été mon rêve. Du coup, je suis excitée de me lancer dans ce concours… Même je suis trop jeune pour avoir connu le BlackBerry, Facebook et la Star Ac. J'ai juste regardé les premières saisons de The Voice : je connais Jenifer mais même Garou, je ne savais pas qui c'était."

Samedi 15 octobre 2022, Léa avait déjà crevé l'écran et faisait partie des coups de cœur du jury présidé par Michael Goldman, directeur de cette Star Ac' 2022. Un profil à suivre donc comme Anisha ou Enola, également remarquées...