Léa : qui est la candidate de la Star Academy ?

LEA STAR ACADEMY. C'est en reprenant Beyoncé que Léa a ouvert cette saison 2022 de la Star Academy. Elle est l'une des 13 candidates de cette promotion.

[Mis à jour le 17 octobre 2022 à 18h33] Elle avait la lourde tâche d'ouvrir la saison 2022 de la Star Academy, qui faisait son retour samedi 15 octobre sur TF1 : Léa. C'est avec une reprise de Beyoncé qu'elle a décidé de se présenter aux téléspectateurs du télé-crochet culte. Agée de 24 ans, la Parisienne ne s'est pas dégonflée, montrant son groove et sa voix sur la chanson Listen. Opticienne dans le 20e arrondissement de Paris, la jeune femme prévenait avant l'émission dans une interview accordée au Parisien. "J'ai le déhanché de nature". Moi ce que j'adore ce sont les divas, genre Aya Nakamura et Eva Queen".

La musique sonne comme une évidence pour la jeune femme qui rêve tout haut et fait déjà montre d'un certain aplomb, même au moment de rappeler son âge et son peu de souvenirs de la Star Academy. "Faire et vivre de la musique, cela a toujours été mon rêve. Du coup, je suis excitée de me lancer dans ce concours… Même je suis trop jeune pour avoir connu le BlackBerry, Facebook et la Star Ac. J'ai juste regardé les premières saisons de The Voice : je connais Jenifer mais même Garou, je ne savais pas qui c'était."

Samedi 15 octobre 2022, Léa avait déjà crevé l'écran et faisait partie des coups de cœur du jury présidé par Michael Goldman, directeur de cette Star Ac' 2022. Un profil à suivre donc comme Anisha ou Enola, également remarquées...