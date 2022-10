"Julien : encore nommé, le candidat de la Star Academy déçoit"

JULIEN CANABY. Pour la deuxième semaine consécutive, Julien compte parmi les nommés de la Star Academy 2022 et risque l'élimination.

[Mis à jour le 26 octobre 2022 à 18h48] Sauvé la semaine dernière, Julien risque une nouvelle fois l'élimination. Les professeurs ont été déçus de son évaluation de la semaine, diffusée ce mercredi dans la quotidienne de la Star Academy, sur TF1. Un nouveau coup dur pour le trublion du château de Dammarie-les-Lys, qui n'a pas pu s'empêcher d'exprimer sa déception à sa sortie d'évaluation.

Les professeurs de la Star Academy ont jugé son niveau en chant et en danse en dessous de celui de ses camarades, d'autant plus que Julien a oublié une partie des paroles de la chanson imposée cette semaine, Évidemment, le tube de France Gall. Un "gâchis" selon Matthieu Gonet, juré exceptionnel de cette semaine. En plus d'être en danger pour la deuxième semaine consécutive, Julien ne pourra, une fois de plus, pas partager de duo avec les invités de la semaine qui sont Véronique Sanson, Tom Gregory, Gims, Hyphen Hyphen, Zaz et Keen'V.

Alors quel candidat sera éliminé samedi à l'issue du prochain prime ? Face à Julien, trois autres nommés : Ahcène, pour la seconde fois également, Stanislas et Cenzo.

Julien de la Star Academy a un frère connu !

Nommé lors de cette toute première semaine de compétition à la Star Academy, Julien a été repéché à l'issue du prime, samedi 22 octobre 2022, sur TF1. Grâce à nonchalance apparente et ses fragilités, il compte parmi les fortes têtes des 13 élèves ayant fait leur entrée au château de Dammarie-les-Lys le 15 octobre dernier. Et le jeune artiste en herbe n'est pas le seul à avoir tenté sa chance à la télévision.

Car si Julien Canaby était inconnu à son arrivée à la Star Academy, le visage de son frère n'est pas inconnu des téléspectateurs : Mathieu Canaby a participé à l'émission Rising Star sur M6 en 2014, allant jusqu'en finale. Le frère de Julien a ensuite tenté sa chance à la Nouvelle Star en 2017, où il est arrivé quatrième. De quoi donner des envies de paillettes à son petit frère qui n'avoue cependant pas d'ambition particulière vis-à-vis de la Star Ac' : "Je viens pour sortir de ma zone de confort, bosser la musique, bosser la danse, plein de découvertes et j'ai grand hâte !"

Julien Canaby, le trublion de la Star Academy ?

Sa nonchalance aura fait de lui l'un des trois premiers nommés de cette saison de la Star Academy : Julien était en danger cette semaine, aux côtés d'Ahcène et Amisse, éliminée. Une position inconfortable pour le jeune homme, qui a dû se battre pour sauver sa place lors du dernier prime sur TF1, samedi 22 octobre. Ses évaluations, les toutes premières, ont déçu le corps professoral, qui a jugé son niveau en chant et en danse insuffisant.

Michael Goldman, directeur de la Star Academy, explique que Julien est un "super chanteur, faut pas que t'en doutes, mais on a du mal à avoir accès à toi", pour justifier cette nomination. Après avoir craqué et fondu en larmes dans les buissons, Julien dit comprendre pourquoi il se retrouve sur le banc des nommés. "Je ne sais pas quoi faire, je suis complètement perdu dans ma vie (...) J'ai l'impression de ne pas être à ma place tout court, je ne sais pas quel chemin a été tracé pour moi", confie-t-il à Michael Goldman, directeur de la Star Academy, qui souligne de son côté le talent en chant de son candidat. "J'aimerais que tu prennes le risque de nous plaire", l'encourage-t-il.

Lors de la toute première soirée de la saison, Julien avait pourtant marqué les téléspectateurs de la Star Academy, qui faisait son grand retour samedi 15 octobre sur TF1, en reprenant la chanson Être un homme comme vous, de Ben l'Oncle Soul, extraite du film Le livre de la jungle. S'il avait surpris par sa capacité à être à l'aise sur scène, Laure Balon, professeure d'expression scénique de la Star Academy n'aura pas manqué de le rappeler à l'ordre dès le premier débriefing de prime, lundi 17 octobre.

Qui est Julien Canaby, candidat de la Star Academy ?

S'il est passionné de musique depuis tout petit, c'est qu'il a grandit dans un environnement baigné d'instruments et de chanteurs. Le jeune homme chante d'ailleurs depuis tout petit, comme il l'a avoué auprès de France Bleu : "J'ai une famille de musiciens qui m'a transmis cet amour du chant depuis des années et des années. Ma mère est chanteuse interprète et mon père est musicien, piano, guitare… Mon grand frère est aussi chanteur."