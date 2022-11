"Julien : le candidat de la Star Academy, de chouchou à éliminé"

JULIEN CANABY. Elève marquant de cette saison 2022 de la Star Academy, Julien a été éliminé lors du prime du samedi 12 novembre sur TF1.

[Mis à jour le 14 novembre 2022 à 11h40] Affiché chouchou des téléspectateurs depuis le début de la Star Academy, Julien a été éliminé par ses camarades, samedi 12 novembre 2022 au terme d'un prime dédié à la mémoire de Grégory Lemarchal. Un coup dur pour cette promotion, dont il était l'un des visages les plus marquants depuis le début de l'aventure Star Ac'.

Nommé pour la troisième fois lors de cette quatrième semaine de la Star Academy, il risquait sa place aux côtés d'Anisha, Tiana et Stan, éliminé, comme lui par les autres élèves de cette saison. Julien, malade, avait été totalement déstabilisé par l'exercice de la semaine : apprendre une chanson, tirée au sort, en une heure.

C'est avec le morceau Lucie, de Pascal Obispo, que Julien s'était lancé devant les professeurs de la Star Academy. Mais, oubliant ses paroles et manquant visiblement d'envie (ou d'énergie ?), le jeune artiste avait offert une prestation jugée bien en dessous du niveau exigé. Ce qui lui vaut donc une troisième nomination. Et donc une élimination.

Qui est Julien Canaby, candidat de la Star Academy ?

S'il est passionné de musique depuis tout petit, c'est qu'il a grandit dans un environnement baigné d'instruments et de chanteurs. Le jeune homme chante d'ailleurs depuis tout petit, comme il l'a avoué auprès de France Bleu : "J'ai une famille de musiciens qui m'a transmis cet amour du chant depuis des années et des années. Ma mère est chanteuse interprète et mon père est musicien, piano, guitare… Mon grand frère est aussi chanteur."

Le frère connu de Julien de la Star Academy

Nommé et sauvé lors des deux premières semaines de compétition à la Star Academy, Julien compte parmi les fortes têtes des 13 élèves ayant fait leur entrée au château de Dammarie-les-Lys le 15 octobre dernier. Et le jeune artiste en herbe n'est pas le seul de sa famille d'artistes à avoir tenté sa chance à la télévision.

Car si Julien Canaby était inconnu à son arrivée à la Star Academy, le visage de son frère n'est pas inconnu des téléspectateurs : Mathieu Canaby a participé à l'émission Rising Star sur M6 en 2014, allant jusqu'en finale. Le frère de Julien a ensuite tenté sa chance à la Nouvelle Star en 2017, où il est arrivé quatrième. De quoi donner des envies de paillettes à son petit frère qui n'avoue cependant pas d'ambition particulière vis-à-vis de la Star Ac' : "Je viens pour sortir de ma zone de confort, bosser la musique, bosser la danse, plein de découvertes et j'ai grand hâte !"