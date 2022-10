Mort de Mikaben : de quoi est décédé le chanteur Michael Benjamin ?

MIKABEN. Le chanteur haïtien Michaël Benjamin, dit Mikaben, est mort samedi après un concert à l'Accor Arena, à seulement 41 ans.

[Mis à jour le 17 octobre 2022 à 10h50] Avec Carimi, Michael Benjamin devait fêter les 20 ans du groupe, samedi 15 octobre, sur la scène de l'Accor Arena, à Paris. Six ans après leur séparation, la formation culte avait convié le chanteur haïtien pour retrouver ses fans dans l'arène parisienne. Mais la soirée a viré au drame : Mikaben, alors qu'il interprétait son tube Ou Pati, a fait un malaise en sortant de scène peu avant 23 heures.

"C'est très compliqué", a lancé Mickael Guirand aux 10 000 personnes présentes dans la foule. "On a besoin de prières", pour Mikaben. Les secours sont rapidement arrivés sur place, mais n'ont pu réanimer le chanteur. Victime d'une attaque cardiaque, son décès a été prononcé une heure plus tard. Michael Benjami, alias Mikaben, était âgé de 41 ans.

Après la mort de Mikaben, les hommages

L'annonce de la disparition brutale de Michael Benjamin a suscité une vague d'hommages sur les réseaux sociaux. "Je suis bouleversé par la nouvelle de la mort subite du jeune et très talentueux artiste Michael Benjamin 'Mikaben'. C'est une grande référence de la musique haïtienne qui vient de s'éteindre", écrit Ariel Henry, Premier ministre d'Haïti, sur Twitter, adressant ses condoléances "à sa famille, ses amis et à la communauté musicale dans son ensemble."

"Hier soir lors du concert de Carimi, l'un des chanteurs, Michael Benjamin, Mikaben de son nom d'artiste est décédé à la suite d'un malaise survenu sur scène et malgré l'intervention des secours. Toute l'équipe de l'Accor Arena est terriblement affectée et adresse tout son soutien à sa famille et ses proches dans cette douloureuse épreuve. Nos pensées vont aussi vers Claude Cyndecki, son producteur, ainsi que vers ses fans, choqués par cette soudaine disparition", a écrit dans un communiqué posté sur Twitter l'Accor Arena.

Biographie courte de Mikaben

Né en 1981 à Port-au-Prince, Michael Benjamin, plus connu sous le nom de Mikaben, était le fils d'un autre chanteur, Lionel Benjamin. Passionné de musique dès son plus jeune âge, il écrit sa première chanson à 15 ans. Michael Benjamin jouait du piano, de la guitare, de la basse et du tambours. Surnommé d'abord Mika, puis Mikaben, l'artiste avait fondé le groupe Krézi Mizik, puis collaboré avec le groupe Carimi, notamment sur des chansons comme Buzz et Baby en 2009, ou I Miss You en 2013. En 2016, Mikaben signe chez Warner Music France, avec la chanson Ti Pam Nan.

Qui était la femme de Mikaben ?

Le chanteur Michael Benjamin, disparu samedi 15 octobre à 41 ans, laisse derrière lui des milliers de fans et son épouse, Vanessa Fanfan. Sur les réseaux sociaux, après l'annonce de la mort de son mari, elle a posté sur les réseaux sociaux ce message : "Je viens de perdre mon autre moitié et je n'ai plus les mots", sur un fond noir. "Merci pour vos prières, mais, s'il vous plaît, arrêtez de m'appeler. Je ne suis pas du tout en état de parler", ajoute-t-elle.