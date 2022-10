Georges-Alain : mais où est passé l'inoubliable candidat de la Star Academy ?

GEORGE-ALAIN JONES. Alors que la Star Academy est de retour sur TF1, 21 ans après sa première saison, une question demeure : mais qu'est devenu l'ancien trublion de Dammarie-les-Lys ?

S'il y a bien un souvenir que l'on garde de la Star Academy originelle, c'est la prestation de Georges-Alain sur Aserejé, le tube du trio espagnol Las Ketchup. Une séquence inoubliable, qui nous rappelle que les débuts du télécrochet de TF1 avaient le charme de l'imperfection. Alors que la Star Ac' a fait un retour en grande pompe, samedi 15 octobre, les élèves de cette promotion 2022 semblent déjà bien plus professionnels que les "anciens", comme justement le trublion du château de Dammarie-les-Lys.

Plusieurs d'entre eux ont en effet déjà (beaucoup) chanté, dansé, voire travaillé dans le milieu artistique, certain ayant déjà une carrière dans la musique ou la comédie musicale. Ce qui n'était pas le cas de bien des candidats de la Star Academy, ancienne génération. Dont Georges-Alain, qui n'a pourtant pas manqué d'offrir aux téléspectateurs de l'émission des instants d'émotion, comme lorsqu'il avait repris Diego, la chanson de Johnny Hallyday.

Mais depuis son passage à la Star Academy, Georges-Alain a disparu. Y compris lors des vingt ans du télécrochet présenté par Nikos, en 2021. Sur le plateau de l'émission, diffusée sur TF1, Jean-Pascal, Jenifer, Mario, Patrice, Jérémy ou Maud... Mais pas de Georges-Alain. Il se dit que l'ancien élève turbulant serait boycotté par la production depuis ses déclarations au Parisien en 2020 : "Maintenant, je peux l'avouer, tout était truqué ! J'avais découvert que c'est moi et Emma Daumas qui devions aller en finale. C'était décidé avant même l'émission."

Qu'est devenu Georges-Alain ?

Né le 30 septembre 1975 à Saint-Jean-Cap-Ferrat, dans les Alpes-Maritimes, Georges-Alain intègre la saison 2 du télécrochet musical de TF1 en 2002. Après son passage remarqué dans la Star Ac', il tente de percer dans la musique et sort un album, New Jersey, en 2005. Le "bad-boy" de la saison 2 du télécrochet s'est finalement reconverti dans le commentaire sportif à la télévision.

Georges-Alain commente des matchs de football turc sur Canal International, filière du groupe Canal+ pour les francophones à l'étranger, ainsi que des compétitions de ski cross, de snowboard et de ski de bosses sur la chaîne L'Équipe, rapportait Le Parisien en 2020. Mais il n'a pas pour autant renoncé à la musique : Georges-Alain travaille sur un album.

En 2022, il a d'ailleurs publié une reprise du tube Ain't No Sunshine de Bill Withers, initialement sortie en 1971. Un single qui succède à un autre précédemment sorti, baptisé When Doves Cry. On y retrouve le timbre de voix si particulier de l'ancien élève de la Star Academy, qui n'a finalement pas beaucoup changé depuis vingt ans. Fichue nostalgie.