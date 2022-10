Lewis Capaldi : chansons, records... Qui est vraiment le chanteur ?

LEWIS CAPALDI. Le chanteur et musicien écossais Lewis Capaldi est l'invité du deuxième prime de la Star Academy, samedi 22 octobre.

Pour son deuxième prime de cette saison 2022, la Star Academy accueille une pléiade d'artistes, ce samedi 22 octobre ! Parmi eux, la superstar écossaise, Lewis Capaldi ! Au programme de sa soirée sur TF1, un duo avec Anisha, candidate affichée favorite de cette nouvelle saison de la Star Academy. L'occasion également pour Lewis Capaldi de se frotter au public français, qui le connait sans aucun doute grâce à quelques-uns de ses tubes, comme Someone You Loved ou Before You Go.

Lewis Capaldi est né le 7 octobre 1996 à Glasgow, en Écosse. Passionné de musique depuis son plus jeune âge, il commence à se produire dans les pubs locaux dès l'adolescence. Ayant appris à jouer de la guitare et de la batterie, il décide, à 17 ans, qu'il ferait de la musique sa vie. Lewis Capaldi sort son premier single, Bruises, en mars 2017. Le succès est déjà au rendez-vous : la chanson atteint les 28 millions d'écoutes dans le monde.

Fort de ce premier carton, Lewis Capaldi enchaîne les tubes. Il participe à la tournée de Rag'n'Bone Man en 2017, puis se produit dans de nombreux festivals l'année suivante. L'Ecossais sort son premier album, Divinely Uninspired to a Hellish Extent en mai 2019, après le succès de ses deux premiers EP, Bloom (2017) et Breach (2018). Ce premier disque devient rapidement le plus vendu au Royaume-Uni depuis... cinq ans. Et la chanson Someone You Loved propulsera un peu plus sa notoriété, dans le monde entier.

Lewis Capaldi et Someone You Loved

Sur Spotify, la chanson Someone You Loved totalise quelque 2,5 milliards d'écoutes. Un chiffre qui illustre l'impact de cette chanson dans le monde et pour la carrière de Lewis Capaldi. Car c'est avec cette chanson que le jeune artiste s'impose dans le paysage musical international. Le titre se hisse en octobre 2019 à la première place du Billboard Hot 100, ce qui fait de lui le premier artiste écossais à cette place depuis quarante ans.

Lewis Capaldi en concert

Fort de ces succès et de ses records, Lewis Capaldi a annoncé la sortie, le 19 mai 2023, d'un nouveau disque baptisé Broken by Desire to Be Heavenly Sent. A cette occasion, le phénomène écossais partira en tournée en Europe, avec un passage en France, à l'Accor Arena de Paris, le 26 février 2023. Les billets seront mis en vente le vendredi 28 octobre, à 10 heures, dans tous les points de vente habituels, comme La Fnac.