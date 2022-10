Luv Resval : de quoi est mort le rappeur de 24 ans ?

LUV RESVAL. Samedi 22 octobre, la famille du rappeur à annoncé sa mort. On reveint, dans cet article, sur les circonstances du décès de Luv Resval.

La star montante du rap, Luv Resval, est décédé. C'est sa famille qui a annoncé sa mort, vendredi 21 octobre, dans un message publié sur Instagram : "Nous avons l'immense tristesse de vous faire part du décès de LUV RESVAL, notre fils, frère et ami, survenu dans la nuit, des suites d'une grave crise d'asthme, pathologie dont il souffrait depuis la naissance. C'était à la fois un jeune homme exceptionnel et un immense artiste : généreux, talentueux, créatif. Avec une vision unique sur le monde qui l'entoure. Nous vous demandons de respecter le deuil de notre famille et de ses proches . Repose en paix."

La mort du jeune rappeur de 24 ans a secoué et ému ses fans. Des messages de soutien et d'hommages ont fleuri sur les réseaux sociaux. De nombreux artistes y sont également allé de leur pensée pour l'artiste et sa famille : "Celle là elle est dure… vraiment, Condoléances a la famille et aux proches", a ainsi écrit Bigflo. Son frère, Oli, a lui aussi eu une pensée pour la famille du défunt : "Condoléances sincères force à toute la famille. À jamais dans nos cœurs." Cette nouvelle est d'autant plus difficile à accepter pour ses fans, l'artiste ayant annoncé qu'il allait sortir son nouvel album "Mustafar" incessamment sous peu...