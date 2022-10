Mort de Luv Resval : le rappeur préparait un album, "Mustafar"

LUV RESVAL. Figure de la nouvelle scène française rap, Luv Resval est mort à 24 ans dans la nuit de jeudi à vendredi, "des suites d'une grave crise d'asthme", a annoncé sa famille.

Il était le visage de la nouvelle scène rap française : Luv Resval est mort, à 24 ans, dans la nuit de jeudi à vendredi 21 octobre. "Nous avons l'immense tristesse de vous faire part du décès de LUV RESVAL, notre fils, frère et ami, survenu dans la nuit", écrit sa famille et ses proches dans un communiqué publié sur les réseaux sociaux. Le rappeur a succombé à "une grave crise d'asthme, pathologie dont il souffrait depuis la naissance", est-il détaillé dans le même document. "C'était à la fois un jeune homme exceptionnel et un immense artiste : généreux, talentueux, créatif

Avec une vision unique sur le monde qui l'entoure. Nous vous demandons de respecter le deuil de notre famille et de ses proches . Repose en paix", concluent ses proches.

Après le succès de son dernier album, baptisé Etoile Noire et couronné d'un disque d'or, premier de sa carrière, Luv Revsal venait d'annoncer la parution imminente d'un nouvel opus, Mustaafar. "Je te donne Mustaafar la suite de l'étoile N", peut-on encore lire sur son compte Instagram.

Les hommages à Luv Revsal

La mort du jeune rappeur de 24 ans a secoué et ému ses fans. Des messages de soutien et d'hommages ont fleuri sur les réseaux sociaux. De nombreux artistes y sont également allé de leur pensée pour l'artiste et sa famille : "Celle là elle est dure… vraiment, Condoléances a la famille et aux proches", a ainsi écrit Bigflo. Son frère, Oli, a lui aussi eu une pensée pour la famille du défunt : "Condoléances sincères force à toute la famille. À jamais dans nos cœurs."

Qui était le rappeur Luv Resval ?

Né le 6 janvier 1998 en Guinée, Luv Resval avait commencé sa carrière en publiant sur YouTube des freestyles. En 2017, sa mixtape intitulée ¥ung Life le révèle aux yeux du grand public et fait exploser sa notoriété. Depuis, sa chaîne YouTube, suivie par 207 000 abonnés, accumule les millions de vues. Luv Resval avait collaboré avec un autre rappeur, Alkpote, notamment sur le morceau Cadran, mais aussi avec d'autres artistes comme Caballero & JeanJass, Zefor, Josman, Koba LaD, ou encore Dinos.

Son dernier disque, le premier de sa carrière, Etoile Noire, était sorti en 2021, quelques mois avant une réédition, Etoile Noire 2.0, qui lui a valu une certification de disque d'or le 1er avril 2022. Avant sa disparition brutale, Luv Resval avait annoncé la sortie, avant la fin de l'année 2022, d'un nouvel album baptisé Mustaafar. Sur Instagram, il en avait dévoilé deux premiers extraits, baptisés Hyrule et Souvenir lointain.