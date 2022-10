Tom Gregory : chansons, succès... Qui est le chanteur, invité de la Star Academy ?

TOM GREGORY. Invité sur le prime de la Star Academy 2022, le chanteur britannique est célèbre, entre autres, pour la chanson "Fingertips".

Il est l'invité international du deuxième prime de la Star Academy : Tom Gregory ! Et c'est l'élève Enola qui a été désignée pour chanter, en duo avec le chanteur britannique, le tube Fingertips sur la scène du télécrochet de TF1. Une aubaine pour la jeune femme, n'ayant pas eu de duo avec un artiste invité la semaine dernière et qui va donc pouvoir se mesurer à une star internationale.

Tom Gregory est né à Blackpool, en Angleterre, le 10 novembre 1995. Passionné de musique depuis sa plus tendre enfance, le futur artiste s'initie rapidement au chant et à la guitare. Il vole son premier instrument, dans le collège où il est inscrit. Baigné par la musique, il écoute, jeune, des groupes comme Daft Punk et Phoenix et commence à écrire ses propres chansons.

Mais c'est devant sa télévision qu'il se met à rêver : en 2012, il participe à la version britannique de The Voice, sans réussir à convaincre les coaches lors des auditions à l'aveugle. Tom Gregory est alors âgé de 16 ans et persiste : en 2015 il apparait dans la série The A Word et revient à la musique en 2017. Sa carrière décolle véritablement en 2020 avec la sortie de la chanson Fingertips, qui devient vite un tube.

La même année, Tom Gregory sort son premier album, Heaven In A World So Cold, ce qui lui vaudra une nomination dans la catégorie Révélation internationale de l'année aux NRJ Music Awards. En 2021, Tom Gregory annonce la sortie prochaine d'un album avec la parution du single River, puis de Footprints. Things I Can't Say Out Loud, son deuxième disque, est sorti en octobre 2021.