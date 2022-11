Mort de Takeoff : le rappeur tué par "une balle perdue", ce que l'on sait du drame

TAKEOFF. Âgé de 28 ans, le rappeur Takeoff, membre du groupe Migos, a été tué par balle à Houston dans un club de bowling de la ville. Une enquête est ouverte pour déterminer des circonstances du drame.

[Mis à jour le 3 novembre 2022 à 10h20] Au lendemain de l'annonce de la mort de Takeoff, sa maison de disque, le label Quality Control Music, déclare que le rappeur a été tué par "une balle perdue." "C'est avec le cœur brisé et une profonde tristesse que nous pleurons la perte de notre bien-aimé frère Kirsnick Khari Ball, que le monde connaît sous le nom de Takeoff. C'est une violence absurde et une balle perdue qui ont pris une nouvelle âme à ce monde et nous sommes dévastés", peut-on lire dans une publication Instagram.

Alors qu'une enquête est en cours pour faire toute la lumière sur les circonstances de la mort brutale de Takeoff, les médias américains rapportent de nouveaux éléments sur l'affaire. Selon la BBC et TMZ, une fusillade aurait éclaté aux alentours de 2h30 sur le balcon du 810 Billards and Bowling Alley, un club de bowling de Houston, lors d'une fête privée où étaient rassemblée "de 40 à 50 personnes".

Takeoff, présent à la soirée avec son oncle et autre membre du groupe Migos, Quavo, jouait aux dés quand il a été touché par une balle et est mort sur place, touché à la tête et au torse. Deux autres personnes ont été blessées et transportées à l'hôpital. Pour l'heure, aucune arrestation n'a été faite dans le cadre de l'enquête sur la mort du rappeur, qui était âgé de 28 ans.

Le choc de la mort de Takeoff

Depuis l'annonce de la mort de Takeoff, c'est tout le rap mondial qui exprime sa tristesse. Le meurtre du rappeur rappelle inévitablement celle d'autres jeunes artistes ces dernières années, comme XXX Tentacion, Pop Smoke, Nispey Hussle, Young Dolph et, bien sûr, moins récemment, Notorious B.I.G. et Tupac. La disparition de Takeoff ne fera que relancer le débat sur la violence armée aux États-Unis.

Les hommages à Takeoff

La mort de Takeoff a également suscité, inévitablement, une vague d'hommages à travers le monde. "Que Dieu bénisse nos morts et que Dieu protège nos vies. Prions pour la famille Migos. Prions pour mon peuple afin que nous puissions un jour mettre fin à cette guerre avec nous-mêmes", écrit par exemple Killer Mike, quand Chance the Rapper partage une photo de lui aux côtés de l'artiste disparu, adressant une prière.

Dans une vidéo postée en direct sur les réseaux sociaux, le rappeur Desiigner, en larmes et énumérant les rappeurs morts par balle aux États-Unis, annonce de son côté qu'il met un terme à sa carrière, en réaction à la mort de Takeoff. "Je garde en mémoire les meilleurs souvenirs de nous, parcourant le monde ensemble et apportant la lumière à chaque ville que nous touchions. C'est ce sur quoi je vais me concentrer pour l'instant, repose en paix, space man", a déclaré de son côté Drake sur Instagram.

Silencieux depuis l'annonce de la mort de son cousin, le rappeur Offset a lui changé sa photo de profil sur les réseaux sociaux, remplaçant son image par une photo de Takeoff. Gucci Mane, Kid Cudi, Khalid... Tous ont rendu hommage au rappeur disparu, qualifié de "jeune légende" par Rick Ross.

Qui était le rappeur Takeoff ?

Né le 18 juin 1994, à Lawrenceville, en Georgie, Kirshnik Khari Ball, alias Takeoff, grandit entouré des membres de sa famille, dont les rappeurs Quavo et Offset. Baigné dans cet univers, il commence à créer de la musique et à rapper, dès 2008. Avec son oncle Quavo et son cousin Offsert, il créé un premier groupe baptisé Polo Club, qui deviendra Migos. Après avoir rencontré le succès et sorti trois albums, Takeoff annonce la sortie d'un projet solo, The Last Rocket, sorti en 2018.

En 2020, le rappeur Takeoff est accusé par une femme d'agression sexuelle. L'affaire sera classé par le procureur de Los Angeles pour manque de preuves. Takeoff est assassiné par balle le 1er novembre 2022 à Houston, au Texas.

Takeoff, membre de Migos

Originaire d'Atlanta en Géorgie, le groupe Migos a vu le jour en 2009. Le trio, composé de Quavo, Quavious Keyate Marshall de son vrai nom, Takeoff et Offset, dont le nom complet est Kiari Kendrell Cephus, s'est fait connaître en 2013 avec son single Versace. En tout, Migos a sorti quatre albums Yung Rich Nation (2015), Culture (2017), Culture II (2018) et Culture III (2021). Pour son album Culture II, le trio avait réuni de nombreux artistes de renom, de Drake à Travis Scott, en passant par Nicki Minaj, Post Malone ou encore Cardi B.

Le dernier clip vidéo de Takeoff et Quavo, intitulé Messy, a été mis en ligne sur YouTube peu avant le drame. Plus que des membres d'un même groupe de musique, Quavo, Takeoff et Offset sont issus de la même famille. Quavo et Offset sont en effet cousins. Tandis que Takeoff était, quant à lui, le neveu de Quavo.