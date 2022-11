Kris Wu : qui est le chanteur, condamné pour viol ?

KRIS WU. Le chanteur et acteur sino-canadien Kris Wu a été condamné à treize ans de prison, selon un jugement prononcé vendredi 25 novembre.

Son affaire avait fait émerger le début du mouvement #metoo en Chine : Kris Wu, chanteur et acteur sino-canadien, a été condamné à treize ans de prison, notamment pour viol, selon un jugement prononcé vendredi 25 novembre, rapporte l'AFP. Âgé de 32 ans, Kris Wu a écopé de "onze ans et six mois d'emprisonnement pour viol", mais est "aussi condamné à un emprisonnement d'un an et dix mois pour le crime de réunion de personnes en vue de commettre l'adultère", est-il précisé dans le jugement émis par le tribunal du district de Chaoyang, à Pékin. A l'issue de sa peine, l'artiste sera, selon ce même jugement, expulsé de Chine.

Wu Yifan, plus connu sous son nom de scène Kris Wu, est un acteur, rappeur, chanteur et mannequin canadien, né le 6 novembre 1990. Ancien membre du groupe de K-Pop sino-sud-coréen EXO, qu'il avait rejoint en 2012, il s'était lancé dans une carrière solo en 2014, continuant le chant, mais s'essayant également comme acteur et mannequin. Il a joué dans une dizaine de films et est devenu ambassadeur de marques comme Louis Vuitton, Bulgari, L'Oréal et Porsche, avant que sa carrière ne bascule l'an dernier.

En 2021, une étudiante de 19 ans accuse Kris Wu de l'avoir violée pendant un rendez-vous, lorsqu'elle avait 17 ans. Un témoignage qui avait libéré la parole d'autres victimes présumées, qui ont témoigné en ligne de "comportements prédateurs" de l'artiste et de son équipe lors de karaokés. Ces accusations avaient suscité un début de mouvement #metoo, rapidement bâillonné par les censeurs contrôlant l'Internet en Chine.