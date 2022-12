Francky Vincent : que devient le chanteur ?

FRANCKY VINCENT. Connu pour des chansons comme "Tu veux mon zizi ?" ou "Fruits de la passion", Francky Vincent a été nommé chevaliers des Arts et des Lettres.

L'information était, jusqu'ici, passée relativement inaperçue. Mais Francky Vincent a bien été nommé chevaliers des Arts et des Lettres, selon un arrêté ministériel du 17 octobre, publié le 25 novembre dernier sur le site du ministère de la Culture et relayé par le média public d'Outre-mer La 1ère. Selon les conditions d'attributions, définies par décret, il est inscrit que "cet ordre est destiné à récompenser les personnes qui se sont distinguées par leurs créations dans le domaine artistique ou littéraire ou par la contribution au rayonnement qu'elles ont apportée au rayonnement des Arts et des Lettres en France et dans le monde."

Francky Vincent a donc été nommé récemment, au même titre que 450 autres personnes distinguées du même grade des Arts et des Lettres. Le chanteur, né à Pointe-à-Pitre en 1956, est, depuis quelques années, resté discret. Connu pour des chansons comme Tu veux mon zizi, Alice ça glisse ou encore Fruits de la passion, est désormais installé en Picardie, rapporte La 1ère.

Récemment, Francky Vincent est apparu sur scène à l'Accor Arena, à l'occasion de la Nuit d'Outre-mer - Nuit du Kompa, avec d'autres artistes Guadeloupéens, Martiniquais ou Réunionnais. Désormais producteur, l'artiste aux chansons grivoises continue de se produire sur scène et ne s'est jamais éloigné bien loin de la scène.