Lissandro : qui est le gagnant français de l'Eurovision junior ?

LISSANDRO EUROVISION JUNIOR. Dimanche 11 décembre 2022, Lissandro, qui représentait la France, a décroché la victoire à l'Eurovision junior, avec sa chanson "Oh Maman."

La France s'offre une deuxième victoire en trois ans à l'Eurovision junior : dimanche 11 décembre 2022, le jeune Lissandro a décroché la première place du concours de chant européen, deux ans après Valentina. Pour cette édition, l'Eurovision junior se tenait à Yerevan, en Arménie. Et c'est avec la chanson Oh Maman que Lissandro a largement décroché la victoire, avec 203 points face à l'Arménie (180 points) et la Géorgie (161 points).

" Je ne savais vraiment pas à quoi m'attendre parce qu'on avait un tous un niveau de malade. Etre premier, je n'imaginais ça que dans mes rêves. Je suis resté moi-même. C'est ce qui a fait la différence, je pense", confie Lissandro après sa victoire à 20Minutes. Le jeune Mosellan de 13 ans n'est d'ailleurs pas inconnu du grand public puisqu'il s'était déjà illustré dans The Voice Kids en 2020. Il s'était hissé en finale de cette émission, dans l'équipe de Jenifer.

Passionné de musique depuis tout petit, Lissandro avait également envisagé de faire carrière dans le football. "L'Eurovision, je l'ai toujours comparé à l'Euro (championnat européen de football, NDLR). Mon rêve, c'était de jouer au foot, mais je suis littéralement éclaté, nul. Donc pourquoi pas essayer de faire ça avec ma voix, avec ma passion, avec ce que je sais faire?", expliquait-il sur la chaîne YouTube de l'Eurovision. Pari réussi !

Lissandro et la chanson Oh maman

A l'Eurovision junior, c'est donc avec la chanson Oh Maman que le jeune Lissandro a porté haut les couleurs de la France et décroche une deuxième victoire tricolore en trois ans (après Valentina, gagnante en 2020). Une chanson pop rock qui promettait de "faire groover' l'Europe !" promettait avant le show Alexandra Redde-Amiel, cheffe de la délégation française à l'Eurovision et directrice des variétés, jeux et divertissement chez France Télévisions.

La chanson Oh maman a par ailleurs été coécrite avec Barbara Pravi, qui avait terminé à la deuxième place de l'Eurovision classique en 2021 avec Voilà.