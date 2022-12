Maxime Le Forestier malade : comment le chanteur a découvert qu'il avait un cancer

MAXIME LE FORESTIER. Dans une interview accordée à L'Obs, le chanteur Maxime Le Forestier a révélé avoir combattu un cancer de la langue.

A 73 ans, Maxime Le Forestier se confie sur sa santé. Dans une interview à L'Obs parue le 8 décembre dernier, le chanteur raconte la mésaventure lui étant arrivée en 2021 et qui lui a permis de découvrir qu'il était atteint d'un cancer de la langue. "L'an passé, à Épinay, le 3 décembre, je me suis évanoui en plein concert. Ça a forcément fait son effet dans la salle", commence l'interprète de San Francisco, se souvenant que ce malaise n'avait pas connu d'écho dans la presse et qu'il s'en était réjouit.

Et Maxime Le Forestier de continuer : "Les pompiers m'ont conduit à l'hôpital, où on m'a fait une batterie d'examens et, à force d'investigations, on m'a découvert des petites saloperies regroupées à la base de la langue. Jusque-là, je parlais de 'cellules malignes'. L'ORL de l'Institut Curie qui m'a annoncé la nouvelle n'a pas non plus prononcé le mot 'cancer'. Je l'ai compris quand il m'a prescrit une série de trente-cinq séances de radiothérapie." "Contrairement à la chimio, la radiothérapie ne provoque pas d'effets secondaires visibles, ce qui m'a permis de rester discret", conclut Maxime Le Forestier. Et si l'artiste a préféré cacher cette maladie, il a visiblement décidé, aujourd'hui, de changer d'avis.

Car depuis un an, la maladie avait contraint le chanteur au silence. En 2020, Maxime Le Forestier a reçu une Victoire de la musique pour l'ensemble de sa carrière, un an après la sortie de son dernier disque, Paraître ou ne pas être. En 2022, il a quitté sa maison de disque de cinquante ans, le label Polydor, pour rejoindre Tôt ou tard. Avant un nouvel album et un retour sur scène ?