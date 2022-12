Mort d'Angelo Badalamenti : quelles musiques avait-il composées ?

ANGELO BADALAMENTI. Célèbre compositeur, notamment pour David Lynch, Angelo Badalamenti est mort dimanche 11 décembre 2022, à 85 ans.

Il était à l'origine de nombreuses bandes originales légendaires et avait collaboré avec les plus grands artistes : Angelo Badalamenti est mort dimanche 11 décembre 2022, rapporte l'AFP. Il était âgé de 85 ans. Le compositeur américain est décédé de causes naturelles, entouré de sa famille, à son domicile de Lincoln Park, dans le New Jersey, a déclaré lundi 12 décembre sa nièce Frances Badalamenti au Hollywood Reporter.

Parmi les inoubliables musiques d'Angelo Badalamenti, la bande originale des films Blue Velvet, Twin Peaks, pour laquelle il a reçu un Grammy Awards et trois nominations aux Emmy Awards et Mulholland Drive, du cinéaste américain David Lynch. Il avait également offert aux Jeux d'été de 1992 à Barcelone le Torch Theme, accompagnant la cérémonie d'ouverture et l'arrivée de la flamme olympique.

Né le 22 mars 1937 à Brooklyn, il avait, durant sa longue carrière, collaboré avec les plus grands artistes du monde, comme Nina Simone, Nancy Wilson, Shirley Bassey, Patti Austin, David Bowie, Paul McCartney, Marianne Faithfull, Liza Minnelli, Mel Tillis et Roberta Flack aux Pet Shop Boys, Anthrax, Dolores O'Riordan, Tim Booth ou encore LL Cool J. Compositeur, Angelo Badalamenti était aussi acteur : il a joué dans quelques films, dont Mulholland Drive, de David Lynch toujours, sorti en 2001.